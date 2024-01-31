自由廣場》複制台版建制派？ 選錯立法院長是全國災難

◎ 林世軒

在台灣，立法院長是非常重要的職位，韓國瑜當立法院長絕對是台灣的災難。

許多人說，立法院長又不能審預算，韓國瑜當了又不會怎麼樣，然，中華民國的外交是非常艱困的，過去八年蔡英文、未來賴清德總統見不到的外國元首，游錫堃過去都可以見到重要國家的國會議長，這對推動台灣的國會外交，是絕對不可或缺的。

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韓國瑜的問題不是膝蓋走路，也不是每天喝喝小酒睡到中午的問題，而是他和香港中聯辦的關係非常的密切，過去王金平在當立法院長，就曾經邀請過香港立法會主席曾蔭權訪台，曾蔭權當時還邀請王金平去香港立法會訪問，進行台港的議會交流，香港除了官員以外，要擔任立法會的主席必須也得是建制派，而現在，韓國瑜會不會推動國會的兩岸融合活動？

韓國瑜當時除了和香港中聯辦官員見面，也和時任國台辦主任劉結一握手言歡，之後前往馬來西亞後，更會見馬來西亞糧食商會主席蔡寶強，蔡同時也是「馬華一帶一路中心執行主席」與「中國海外交流協會第六屆理事會理事」兩個身分，韓國瑜這樣的人適合佔住國會外交的位置嗎？

賴清德曾公開表示，不是他打破八年魔咒，而是大家對他的政治經歷肯定，給他努力服務的機會，但說白了，到了選前兩個月，侯友宜民調回升到第二名，那些對民進黨過去八年內政不滿的選民，大可集中選票給國民黨的候選人，但他們心裡知道，國民黨的兩岸路線對台灣不利，所以把票投給柯文哲，而賴清德的當選則是大家對民進黨國防、兩岸政策是放心的，然而，我們卻要讓國會外交的重要大位交給韓國瑜，這豈非自我矛盾、自找麻煩？

立法院新會期即將開議，我們必須認真思考，台灣的立法院長並非純粹的議事中立主持者，更是補強國家元首外交困境的另一個民意領袖，這等於是另一場國家元首的選舉，倘若讓韓國瑜當選也無所謂，那十三日何不直接投給侯友宜？執政黨的立委諸公，真的別鬧了！

（作者是輔大歷史研究所碩士生）

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