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自由廣場》勿濫用憲法自圓其說

2024/01/30 05:30

◎ 廖顯謨

近年來，有一些政客提出的政策或改革，似乎有一種傾向，就是想以憲法來包裝其訴求，諸如採內閣制或廢考監兩院，利用多數民眾不知憲法的現實與有如上帝（一定不會錯）高度的憲法來合理化其主張。其實，各種改革，只要涉及到修憲層次，依目前的修憲程序均極不可能完成。即使得到立院四分之三藍綠的共同支持，亦難過合格選民二分之一以上的門檻。二○二二年公民權下修至十八歲的修憲複決，不僅沒法成功，贊成與反對票相當，好像變成藍綠對決，十分可笑。

擁抱「九二共識」的國民黨無法下架民進黨成功，選後不僅不檢討其路線，反而用憲法包裝「九二共識」企圖重新上架，欺騙選民。新任立法院院長呼聲極高的韓國瑜，日前聲稱若其有機會出線，中華民國憲法的九二共識，是其最重要的正確方向。我國憲法制定於一九三六年，正式施行在一九三七年，那時的台灣與中國大陸大部份都在南京政府的控制之下，共產黨正在馬歇爾內戰調停下暫時喘一口氣，更遑論中華人民共和國的出現，何來兩岸關係，何能有「九二共識」？即使自一九九一年開始經歷的多次憲法修改，其內容亦無「九二共識」、「一個中國原則」或「一個中國，各自表述」的字眼。若有，也是主流民意形塑憲法內容，而非憲法文字改變主流民意，請問，「統一」是我們的主流民意嗎？國人切記，憲法！憲法！多少罪惡假汝之名以行之。

（作者為朝陽科技大學通識中心教師）

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