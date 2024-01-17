自由廣場》NCC對民調的監理責任

◎ 劉瑩

這次大選，民調比前幾次更加出風頭，從藍白合的「民調誤差範圍內」到底是要定正負三趴還是只定三趴，到柯侯究竟誰是老二誰是老三，選戰最後關頭，純市話的、純手機的、兩者各半的、簡訊民調網路民調，民調滿天飛。

台灣規定選前十天不可發布民調，所以，封關時各黨紛紛發布內參民調，各大媒體機構也發布了十幾份民調。大選揭曉，賴蕭配第一，侯康配第二、柯盈配第三，且賴與侯、侯與柯的差距，剛好都各差七個百分點左右，像個等差級數。比對先前十幾份民調，最離譜的，當屬民眾黨由求真公司做的封關民調：「賴蕭配廿七．二％領先，柯盈配廿六．九％居次，侯康配廿六．四％墊底」，且「三方差距居然還不到一個百分點」。但實際開票，柯盈配不只從老二淪為老三，三組的最高低差更是達到十四個百分點，就算把誤差範圍算成六個百分點，也不足以掩蓋錯誤。更可笑的是，選前大聲痛罵民調作假的居然是民眾黨，還嗆聲說要對各家民調一一紀錄，「選後就知道誰沒有穿褲子了」，原來沒穿褲子的是自己。

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今年檢警調還查獲有人接受境外勢力指示以製造假民調假新聞，這些都無法以「選前十日不得發布民調」的規定矯正，事實上，這條規定本身有違憲之虞，以美國為例，直到大選投票前最後一天仍可發布民調，且在投票日當天還有出口民調，充分顧及民眾對選情知的權益，尤其是發生突發事件時。

必須建議ＮＣＣ，解除封關禁令，並有配套措施，也就是強制要求發布民調時，必須自我揭露過往成效與相關所有記錄。比如下次總統大選，發布民調的機構，除了強制自我揭露民調的樣本方法及提問之先後次序（這是常見的誘導造假手法）之外，更須「揭露自家過往歷次民調準確與否的記錄」，比如上兩次總統大選最後三個月及封關民調與實際開票數的對照。若是新成立的民調機構，則須在明顯處標明「本機構過往未做過總統大選之民調，此次是第一次」，好讓民眾有判斷依據。任何民調機構，都必須面對自己離譜的紀錄，不可任令其過往錯得離譜，逢下次大選時卻自動清除記錄，褲子穿上去，又是一條好漢。

（作者是台北醫師）

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