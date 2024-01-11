自由廣場》公道何在？ 從一顆高麗菜說起

◎ 陳燕齡

鄰居把他的小發財停在我家門口，開門一聽不覺莞爾：從下港載回來的現採高麗菜，幫忙吃一吃好嗎？幾個月以前一顆要兩百塊的高麗菜如今菜賤傷農、自己採一顆只須十元。鄰居在彰化老家的親戚種了一甲多，現在連採收成本都不夠，請他去載一些回來分享厝邊，他母親會做菜乾，加減幫忙銷一銷。

記得農委會那時的主委陳吉仲就曾勸告搶種的菜農不要再種了，否則必然會產量過剩而造成農損。如今不幸言中，我們吃菜的人不敢說風涼話，但是公道話不說就對不起良知：陳主委當時的勸阻是有數據做參考的，他盡到公務員的職責，不聽勸搶種的農友如今損失慘重，能怪政府管理不善嗎？

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同樣是陳主委的雞蛋問題導致他黯然下台，就事論事市場缺蛋是禽流感造成，蛋雞一下子少了幾百萬隻豈能不缺？農委會無法包生子，責怪農委會進口蛋是在野黨的奧步，正如反萊豬在立法院丟豬內臟，無所不用其極的想把執政黨搞下來而已。台灣政壇幾十年來的積垢已漸水清，百姓除了無可避免的颱風地震等天災，已算是安居樂業，僥天之大幸了。

任勞任怨的執政黨各部會競競業業，從上到下無一落鏈，應予鼓勵按讚而不要再苛責挑毛病。有些我們百姓應該配合的地方也該踴躍參與比如打預防針、清淨家園預防登革熱、提高警覺防詐騙甚至簡單的隨手撿起馬路上的障礙物以防車禍發生等等，只要有心台灣會更穩當，有心的人多了我們的明天會更好。

（作者是文化業退休人士）

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