自由廣場》票投民進黨 兩岸無戰場

◎ 李永明

日前造勢場中，馬英九口說「票投民進黨」，台上台下接著喊「兩岸無戰場」，大家笑成一團，姑且不論是口誤或其他原因，我倒認為這句口號蠻符合現在局勢。

「票投民進黨 兩岸無戰場」的大前提是全力備戰，才能避戰、止戰。孫子兵法：「勿恃敵之（其）不來，恃吾有以待之也」。台灣在蔡政府執政下，自製勇鷹高教機、海鯤級潛艦，其他如飛彈、無人機、各型軍艦、戰車等武器的研發製造都不遺餘力；役期恢復為一年，全力提升國防戰力。另外，在軍事外交上，積極與民主國家合作，全力備戰。反觀國民黨從扁政府時期，就一直擋軍購、延緩武器研發、役期縮短等，所作所為都在降低國防戰力，至於民眾黨沒有執政經驗，由他們掌舵猶如走鋼索。總之，藍白兩黨都無心或無力備戰，很容易招來野心家的侵略！

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此外，台灣還有護國神山、護國神海、民主國家的支持與自主防衛意識。台積電的晶片（尤其是高階晶片）獨霸全球，全球都需要台積電，最近還到美日德設廠，張忠謀說過，二○三○年前台積電技術無人能超越，台灣不只有台積電，還有一個完整的群聚供應鏈，我們稱它為護國神山群，加上與地緣政治息息相關，兩岸在二○三○年前開戰的機率微乎其微！可參考《半導體 地緣政治學》及《晶片戰爭》兩本書。

而台灣海峽就是台灣的護國神海，是天然屏障。筆者陸戰隊退役的預備軍官，參加過多次演習，登陸作戰演習從戰備準備、部隊集結進駐基地、人員與武器、裝備的裝載、海上巡航、搶灘等作業，都要經過一段時間。中國如果想侵略台灣，可不是台澎一日遊那麼輕鬆，要有絕對的空優與海優，及五倍到十幾倍的軍力，何況前國防部副部長海將領陳永康說過，台灣西海岸幾乎沒有適合登陸的海灘，就算硬要登陸，屆時已做好萬全準備以逸待勞，中國必須付出很高的代價，也不會成功！大家也可參考《阿共打來怎麼辦》、《中國如何攻打台灣》、《台灣的勝算》與《我們如何守住台灣》。

從去年底國內外最新局勢發展來觀察，二○三○年前兩岸開戰的機率微乎其微，所以「票投民進黨 兩岸無戰場」，反觀，如若國民黨主政，國防戰力大為衰減，「票投國民黨 兩岸變戰場」的機率大增，望周知，尤其是年輕朋友們！

（作者為逢甲大學退休教師）

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