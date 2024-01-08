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自由廣場》「大富翁」的真實人生啟示

2024/01/08 05:30

◎ 林春發

「大富翁」遊戲，許多人都玩過，玩家從銀行領金後，開始輪流擲骰買地、蓋房子，尤在遊戲末段，一方面巴望有人踩進我的地盤，便可收取費用，另方面也怕踏入別人領地，尤其當有人土地上蓋滿房屋或飯店，就須繳巨金給對方，最後破產出局。

對我來說，「大富翁」僅止於兒時回憶，並沒給人生帶來任何啟示，直到這次大選，我總算開了竅。

中二選區立委候選人顏寬恒，名下土地多達六十七筆，難怪財大氣粗的他可以因成立後援會而封路三天，真不愧是「土地的主人」。再看總統候選人侯友宜，他的出租房更達一○三間，這時我才見識到那紙盤遊戲必殺技真的可活學活用！精髓就是「壟斷」，也就是該遊戲的英文名稱「Monopoly」。奇貨可居，難怪趙少康嗆聲「嫌貴就不要租」。

我不仇富，賺錢是他的本事。然而，為何都這麼富有了，還去霸佔國有地蓋私人莊園？為何每年高達一、二千萬的房租收入，還想方設法逃稅避稅？為何不能做個正直的國民如實繳稅呢？你辯稱一切合規合法，那你就是個剝削學生、追求私利的市井豪門，你的高度如此，就別奢談保衛國家、造福人民了。

我一生賺錢不多，但每年誠實繳稅，我瞧不起那些嘴巴說為國為民，所作所為卻是背道而馳的人，絕不會把選票投給品格操守低下的候選人！

（作者為台中市民）

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