自由廣場》從統計數據解析居住正義

◎ 呂賢順

早期台灣農業社會多是自給自足，對於無法自己生產的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，多是透過交換增添生活趣味。現代的台灣社會的開門七件事，食、衣、住、行、育、樂、退休，著重於每日生活所需。

根據行政院主計總處統計資料2023年台灣員工薪資平均為4.8萬元，加上獎金和加班費，月薪是5.7萬元，年收入約68.4萬元。為了方便計算以70萬元計算，也假設完全扣除非消費支出，完全是可支配所得。可支配所得平均分成七個部分，每個部分10萬元。正常的社會，台灣員工的收入必須有辦法支付，食、衣、住、行、育、樂、退休這開門七件事。

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內政部不動產資訊平台，有一項房價負擔能力的指標統計。房貸負擔率等於，中位數住宅價格貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得。房貸負擔率大於30％表示可合理負擔，可支配所得有30％，要償還房貸。雖然還是太高，正常的比例應該是七分之一，超過就會影響到食、衣、住、行、育、樂、退休其他的部分，會導致生活品質變差。房貸負擔率大於50％表示房價負擔能力過低，家戶可支配所得有超過一半要支付房貸。

根據2022年第四季房價負擔能力指標顯示，全國平均負擔率40.25％，至於六都，台北市是66.06％、新北市53.10％、桃園市32.81％、台中市46.53％、台南市39.22％與高雄市38.76％。房價的高低，六都的市長必須負責，雙北住民可支配所得有超過50％是用來支付房貸，生活品質想變好，很難。到底是誰沒有穿褲子，現在就看得很清楚了。

（作者是財務金融碩士、證劵分析師）

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