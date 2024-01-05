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自由廣場》防韓復辟 台灣不能空轉四年

2024/01/05 05:30

◎ 林伯峰

高雄輕軌終於完成環狀的連結，這一刻延宕兩年了，最大原因當然是來自韓市長，上任兩年，甚麼事都沒做，第一件事就是把輕軌的建設停掉，這一停，高雄人就等了兩年。

二○一八年挾著韓流的旋風，韓國瑜當選高雄市長，一上任後萬事未興，馬上停止輕軌的建設，沒有甚麼特別理由，只因它是民進黨的政績，所以他不願延續，完全忽視高雄市民的需求，以及對大高雄基礎建設的擘畫，高雄人欲哭無淚。

之後，因為個人的貪婪與躁進，韓國瑜擔任國民黨二○二○年總統大選的總統候選人，隨著選舉日程的前進，大家逐漸看出他的本質，除了空口說白話之外，沒有其他的專才了，於是造就了民進黨在總統大選中的勝利，後來更是促成了中華民國史上第一個被罷免的直轄市長。後續的市長補選中，國民黨更是慘敗。韓國瑜儼然被投了三次的否定票！

一個被否決了三次的市長，國民黨當成寶，如今是「不分區立委第一名」，等於鐵定進入國會，如果三黨不過半，藍白兩黨已放話要讓韓坐上立法院長寶座，這是無法罷免的職位。但我們無法忍受一個被否決三次的人擔任國會的掌舵手，請大家要站出來投票，選對的人，走對的路，台灣不能空轉四年。（作者是東吳大學法律系碩士 法律服務業）

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