自由廣場》各位年輕人，台灣交給我們了

◎ 柯嘉偉

昨日，一支令人印象深刻的選舉短片問世，蔡總統開車，載著賴清德副總統，行駛在民主的道路上，彼此談論共事的種種；最後蔡將鑰匙交接給賴，由賴駕車偕蕭美琴女士前進。短片上架後，眾多評論都說這支廣告的概念殊具深意，令人動容，顯見其獨特性。

這支競選廣告，沒有對手的暴戾謾罵、烏煙瘴氣、殺聲震天的對立氣氛。全片氣氛輕鬆，靜靜的呈現了三個人，在台灣民主的道路上一起的努力，談笑風生中，有溫柔也有堅毅。沿路從城市高架、到鄉間幽逕，最後到達海邊，全程景致宜人。

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我們都知道，民主道路不可能如此一帆風順、亮麗，必定長滿荊棘、充滿艱辛，如同過去幾年台灣的國際處境、國內局勢，但最後呈現出來的，還是台灣這片土地最美麗、最迷人的地方，帶著微笑向前行。

這就是台灣人的精神，不論過程中遇到多少挫折、付出多大代價，都不會改變我們追求自由的信念、民主的價值，不論多麼風雨飄搖的時代，都保持樂觀且持續交棒給下一代。

接棒的概念，也讓我想到了2012總統大選前夕，當時身體狀況已逐漸不佳的李登輝前總統，在造勢晚會上，那一段令人感動的演講：台灣人在過去這麼久的時間內，遭到各種不同政權統治，在前輩們的打拚、忍耐下，終於能夠有機會選出屬於自己的總統，最後更是說了一句「台灣，要交給你們了（台語）」

或許有些人和我一樣，因為這次選舉中，曾經對於該做出什麼決定感到遲疑，甚至不想投票。不過仔細想想，如同駕車，相較於起步加速的貼背感，行駛中的爬坡反而感受不明顯，但為了前行仍需如此，也不代表停下腳步。或許我們已經習慣這條建立前輩們血與淚的道路上，但既然一切得來不易，是否應該再一次相信自己、相信民主自由的信念價值，好好珍惜「交到我們手中的台灣」。

（作者是政大學生會前會長）

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