自由廣場》有哪一場戰爭是由小國挑釁引起的?

◎ 湯先鈍

值台灣大選，不同立場的台灣朋友一再問我的看法，其中一問是「親中為何反而會引發戰爭？」，我回答「親中不積極備戰，又不乾脆的談判統一，就是會引發戰爭。台灣人民應該及早用選票表明立場。不戰不和不守，不死不降不走，是最壞的選擇。」

又問「台灣的軍隊若是不經打，但台灣人民有抗侵略的決心，難道不能阻止中共的武統？」。我的淺見是「若軍隊不能打，沒有武裝的人民如何對抗坦克、轟炸機與戰艦? 以不教民戰，是謂棄之。無武裝人民對抗軍隊侵略而成功者，二十世紀以來沒有一個實例。在國際關係領域中，嚇阻政策的本質是在和平時期建立對於抗爭的決心和避免戰爭的實力的清晰認知。它不能等到戰爭爆發才來證實這種決心；那時就會太遲了。」

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一位台灣學者問「台灣的民主化是否造成了台灣軍隊的問題？」我同意「的確，民主化對軍隊的影響可以更深入研究。在加州州立大學，我教的國際關係學或美國外交政策課，課堂裡有很多現役或退役的海陸空軍人聽課，他們與同學乃至絕大多數美國人民，對美國軍隊有很強的尊重和信心。韓國也有強制兵役，似乎也沒有問題。台灣為何比較特殊，可以深究。」

許多台灣朋友認為「中共不須武統，祇要不戰而屈人之兵！」我回答「香港的情況非常惡劣，台灣人民若願接受那樣或更糟的狀況，我尊重。但若如此，美國政府與人民遲早也會正視這個事實。」

還有朋友說「民進黨不負責任的挑釁中共，因而可能釀成戰禍」，我回答「我相信國際關係的現實主義。歷史上，幾乎每場戰爭都是由力量和機會決定，而非由挑釁本身決定。1500年末日本入侵朝鮮、1600年以來滿洲人多次入侵明朝、1895年以來日本不斷入侵中國、1914年奧地利入侵塞爾維亞（在後者幾乎屈服於所有無理要求之後）、1939年德國入侵波蘭和比利時，難道都是小國挑釁造成的？自1500年以來倘若有任何一場戰爭是由小國挑釁引起的，我洗耳恭聽。國民黨若是如此擔心對中共的挑釁，我建議它在當選後儘快與中國談判統一條款。趁台灣還有些籌碼，越早越好！我不是評判任何人，但若國民黨勝選，這對每個人來說將是最好的政策，也是對世界各國最好的政策。美國最終也會適應這個事實。再說一遍，你不可能擁有一切。台灣人民若不願反抗，則中國統一台灣只是時間問題。」

又有台灣朋友說「又親中又備戰，豈不最好？」我回答：「真的嗎？跟老共玩？玩死你！國民黨若不想積極備戰以止戰，又事事擔心激怒中共，就該早點談判統一，不要扭扭捏捏，造成中美各方困惑，戰爭常常在誤判中引發。如果以為凡事都可左右逢源，這可能是中國人文化遺傳才有的想法。」

台灣的朋友問「重點是，美國仍有能力維持嚇阻中共侵台嗎？」我回答「當然有！嚇阻政策不是贏得戰爭，而是阻止戰爭。為此，美國有足夠的能力。充足！大部分的國際軍事專家的共識是：單憑台海的天險，而台灣人有抗敵決心，加上美國軍事干預的可能，則中共侵台勝算很低，且必然會造成共產政權的統治危機。自1995年台海飛彈危機，我廿八年來一再重複說：中共目前無能力武統，我更懷疑中共在有把握之前，會做出任何軍事冒險。話雖如此，人及國家有時仍可能做出愚蠢舉動。」

「如果台灣的朋友們不斷追問同樣問題，一再得到相同答案卻無法心安，那麼我祇能建議及早談判統一，真的！如果中共不能也不會軍事冒險，它必採取『以戰逼和』的威脅策略，必要條件是『島內第五縱隊的配合』，一旦面對這種情況，台灣人民就必須站出來捍衛自己，美國對此是無能為力的！總之，決定權在台灣人民手上，我祗是提供第三者的見解而已。」

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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