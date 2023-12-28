自由廣場》批台南零社宅是見樹不見林

◎ 黃惟冰

總統大選政見發表會上，賴清德被批評在台南市長任內未規劃任何社會住宅。然而，賴清德的市長任期是在二○一○年十二月廿五日至二○一七年九月七日，若要檢視賴市長任內對於社會住宅的政策是否適當，須以當時全國各地的時空背景做比較基礎，否則明明物換星移卻刻意視而不見，勢必淪為張飛打岳飛。

根據內政部數據，台灣在二○一一年第一季，也就是賴清德剛就任台南市長時，全國平均房價所得比為七．四四，所就是俗稱的不吃不喝七．四四年，可以買一間房子。但，當時台南市的房價所得比僅為六‧一九，不僅低於全國平均，也是六都最低，更不到台北市十四‧四七的一半。

請繼續往下閱讀...

到了二○一七年第二季，也就是賴清德市長任內最後一個完整季度，當時全國的平均房價所得比為九‧四六，而當時台南市的房價所得比仍僅有七‧五八，同樣低於全國平均，依然是六都最低，也還不到台北市的十五‧六四的一半。甚至，還低於宜蘭縣的八‧二九、彰化縣的八‧六一、花蓮縣的八‧二二。

綜合以上，觀察賴清德市長任內台南市的房價所得比變化，再與其他縣市的數值做比較，就會發現社會住宅對於資源相對匱乏的台南市而言，的確不能算是當時最急需的公共建設。反而，因為縣市合併升格，為了加速縫合縣市落差，軌道建設等基礎工程，才是刻不容緩，而這也成為賴清德市長任內向中央爭取的重中之重。

總結而言，賴市長不需蓋社會住宅，不等於賴總統不會蓋社會住宅，兩者時空背景完全不同，不應相提並論。

（作者從事公共服務業，美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法