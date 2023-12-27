自由廣場》旅宿高價不利台灣觀光業

◎ 安枝梧

觀光產業是國家不可或缺的外匯來源之一，當台灣觀光業撐過疫情，人民與政府以各種優秀成績宣揚台灣盛名，尤其台灣有著一島四季的美景，彙集世界人文的豐富文化，讓亞洲各國遊客持續來台遊覽，歐美觀光客也與日漸增，觀光業開始欣欣向榮，然而，當食宿各項觀光服務產業迎向曙光之際，也映照出潛在陰影。

旅遊除了交通之外，最重要的就是住宿，旅宿業的計價方式已不似以往採用固定式訂價，而是隨著訂購時間、銷售熱度，隨時調整價格的浮動式訂價。如此做法，對旅宿業的好處是可以獲得時段區間的最大利益，以有限的房數空間、供需自由買賣的方式獲得最大利得。

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但隨著觀光人數增加，旅宿業價格只會水漲船高，由於住宿是到當地旅遊的首要需求，當一地的旅宿業價格均居高不下，即會壓縮觀光客的預算，甚至降低行程中其他消費的意願，這也是近期國人評價國旅住宿的一日花費，遠高於數日出國旅遊，導致國人寧可出國，也不願在國內當冤大頭，花費高額住宿費，壓縮旅遊預算與品質。

國人有此認知，遑論跨國觀光客，對觀光客而言，住宿費用就像匯率一樣，當旅宿費用大幅提升，壓縮了消費預算，降低行程品質之後，久而久之，能提供高品質服務的商家將逐漸無法負擔成本而關店，低價格商家降低品質削價競爭。倘若整體觀光產業品質無法維持水準，進而低估我國文化與品質，勢必影響觀光客再次旅遊的意願，總而言之，旅宿業過度浮動的訂價將是扼殺觀光消費的絆腳石。

觀光業收益占我國GDP不到十％，遠低於國際水準，尤應檢討，為何以優秀文化與景致，卻無法和亞洲他國如菲律賓、泰國等並駕齊驅？且以目前觀光收益不及國際水準，來台旅客也尚未恢復至疫期前盛況，而旅宿業的高價格，卻已開始扼住觀光產業的咽喉，政府如果無法及早開始審酌目前的收費基準與浮動區間，台灣的觀光業將無法再進步，並且從品質上開始倒退。

（作者從事自由業）

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