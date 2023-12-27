自由廣場》（鏗鏘集）在台灣選總統，為何屈附中國？

◎ 李敏勇

近代中國號稱一九一二年就成立了亞洲第一個民主共和國家：中華民國，但一九四九年就被中國共產黨以人民革命之名推翻，另立中華人民共和國。為什麼中國沒有「政黨輪替」？只有號稱革命的成王敗寇？為什麼在台灣許多媚中附共政客口口聲聲政黨輪替，以為國家治理是政黨輪流，搶就有？

許多帝國轉型的民主國家，君主立憲也罷，民主共和也罷，大多以政黨接受人民投票進行的權力更迭。除了已解體的蘇聯，是直接以人民民主專政取代了沙皇帝制，抹除了議會民主制。中華人民共和國也以人民民主專制取代了中華民國軍政、訓政影響的民主共和制。其實，中國國民黨和中國共產黨都和俄國共產黨有關連。蔣介石曾聯俄容共，蔣經國甚至在蘇聯受過共產黨洗禮。

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中國民主革命後，又社會革命，而不是像大多數歐洲帝國的民主轉型，在議會納入社會主義政黨進行內化的社會革命。說穿了，中國的民主革命和社會革命，民主都只是口號。

中華民國在中國，以軍政、訓政，尚未走上憲政就被推翻取代，流亡到台灣，長期戒嚴統治，蔣氏父子死後，才走向民主化，發展卻備受黨國餘緒阻礙。而中華人民共和國以人民民主專政之名，行的卻是黨的專政，更已淪為習帝制。何以如此？滿腦子帝王思想！

習近平以中華民族的偉大復興為口號，更深化他一黨專政，個人專制的權力企圖，一方面有近代中國積弱不振受盡西方列強屈辱的反挫心，另一方面則是緬懐歷史上各帝國時代的強權榮光。這也是中國人屈辱與榮光並存的心性。

民主化，不是近代中國的存在的政治文化。中華民國和中華人民共和國都有政治人物或文化人把民主掛在嘴邊。其實，民主是近代文化，是舶來品，是中國要向西方學習卻彷彿學習不來的文化。中華民國尊孔起家，中華人民共和國反孔興國，民主只是被操控的語�。

近代中國無法形成中國國民黨和中國共產黨經由民主選舉輪替執政的民主共和國，而是革命或被革命，形成黨國化為名、獨裁者專制為實的國家。中國國民黨和中國共產黨都在黨國枷鎖的牢籠�，在成王敗寇的邏輯中。民選總統？在中國，門都沒有！

台灣的「中華民國」籠罩中國的陰影，競逐總統之位，郤存屈附中國之心。中國國民黨無法轉型為台灣國民黨，雖張牙舞爪，仍乞伏於亡其國體的共產黨中國，只能在台灣殘餘化。台灣民眾黨以台灣冠名，僭越蔣渭水令名，卻不盡為台灣，一人亂舞，又如何被期待？

（作者是詩人）

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