自由廣場》面對中共脅迫 只有團結以對而非一廂情願

◎ 沈有忠

大選將至，中共一如既往大規模並且從各方面來介入台灣的選舉，企圖影響大選結果，扶植親中候選人上台。過去幾年，受到疫情和國際政經局勢變化的影響，「世界上架台灣、對中國降低依賴」已經成為民主陣營的共識。從產業鏈的重組、自由與人權的價值、區域安全等議題，台灣的成就已經是世界注目的焦點。在此時刻，台灣即將在小英總統八年領航後，選出新的總統，中共也看準民主政治定期選舉，政治動員的時期，開始利用各種方式，威嚇利誘來破壞台灣社會的團結，打擊對民主的信心，甚至企圖影響選舉的結果。

日前中共先是宣布台灣構成貿易壁壘，隨後接著宣布將終止ECFA部分產品的關稅減讓，進行經濟脅迫。刻意在選前宣布這些措施，其實都不令人意外。我們也預料這些措施之後，在選前甚至到選後新政府上台，中共還會有各式各樣的介選行為，包括其他的經濟脅迫、外交施壓、政治統戰、軍事壓力、社會滲透等方方面面、鉅細靡遺的影響台灣。對於中共而言，若能影響選舉結果，扶植親中政權上台是紅利，即使無法影響舉結果，也能透過這些手段分化台灣，打擊台灣社會對民主和政府的信賴。

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選舉時期是民主國家社會高度政治動員，彼此激情助選、表達理念的時刻。不同陣營之間，對於經濟、教育、青年政策、財稅…都可以有多元意見的辯論。但台灣面對中共一心只有統一、消滅我國主權的野心和企圖，仍有部分陣營一廂情願的認為可以透過虛幻的九二共識來向北京乞求溝通與讓利。如果中共可以片面決定讓利或收回，可以依其意志選擇對話的對象，當然也可以隨時毀諾，這些例子比比皆是。二○二四年大選是一個重要的十字路口，台灣只有團結一心，繼續深化與國際鏈結，讓台灣成為世界民主同盟的共同資產，而不是一廂情願的對北京心存幻想，才是捍衛國家主權，堅守自由民主的唯一道路。

（作者為東海大學政治系教授）

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