自由廣場》兩岸後裔美國人 對祖國兩樣情

◎ 曹耀鈞

每年年末，美國的皮尤研究中心（Pew Research Center）都會回顧全年，整理出令人印象深刻的問卷調查，名為「震撼發現」（Striking Findings）。二○二三年有一項特別針對亞裔美國人的全國性調查，報告指出大多數的亞裔美國人對自己的祖籍地（父母的原生國）有好感，但唯獨中國裔美國人表達了相反的意見。

也就是說，大多數的亞洲人遷居至美國之後，他們的後代對其祖先的家園（亞洲母國），懷抱持著正面的看法。其中尤以台灣裔（百分之九十五）、日本裔（百分之九十二）、韓國裔（百分之八十六）最為突出。而印度裔（百分之七十六）、菲律賓（百分之七十二）和越南（約百分之六十）也表現了不錯的看法。但此調查令人震撼的是，只有百分之四十一的中國裔美國人對中國有好感！尤其難堪的，甚至有百分之卅五的中國裔美國人對祖籍中國持著負面看法！這般鐵的事實，和其他亞裔美國人正面看待他們的祖先家園，形成刺眼的對比。還有令人感到驚訝的，同樣來自亞洲，但不是來自中國的亞裔美國人，他們整體對中國的好感度竟只有百分之十四，但對日本的好感度卻達近七成。

請繼續往下閱讀...

也許有人會不服氣的說，因為移民到美國的人，本身就不愛國啊，所以他們和後代當然不會表達對其祖籍國有好印象？但是其他受訪的亞裔美國人，也是同樣移民到美國的亞洲人及後代，他們又怎麼就表達出對於父母原生國的熱愛呢？不是應該表達出不熱愛嗎？所以若主張移民者與其後代就會自然的不愛其祖籍國，這是從邏輯上可以馬上駁斥的謬誤。

可是，我們仍可本著同理心來平視這份研究報告，不同的國家，其社會背景、政治體制、經濟發展各不相同，各國都有其各自的難處。但針對各國移民者對於原生國的客觀調研結果，確實也可以給各國領導人和執政者，有一些不同的省思。以台灣而言，台灣是意識型態迥異，甚至衝突的多元社會，但是台灣移民美國的後代，竟異口同聲的熱愛台灣，在充斥著混沌不明及互相攻訐的大選冬季，如此的震撼發現，著實給人一股莫名的暖流！

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法