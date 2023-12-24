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自由廣場》免於文革浩劫/台灣保存了中華文化

2023/12/24 05:30

◎ 張經偉

眼下，對比台海，南海局勢儼然更為緊張，菲中兩國已水砲相向。然而意味深長的是：菲律賓國父黎剎也是福建泉州移民之後，但菲人卻不會粗暴刨毀黎剎的祖墳以洩對中之恨。

於此可知：建立一個獨立新國，與保存另一古國的文化與血脈，並不衝突，甚至有了前者，才更能保衛後者。尤其眼下，新疆再教育營等等反人權暴行，儼然使中共政權成為世界公敵。倘若一直將「中華文化」與「中共政權」捆綁作堆，則人們在對抗中共暴政時，中華文化只會連帶遭殃及。

趙少康等人似乎很在意：台灣學子是否認識岳飛等歷史人物。事實上，台灣祭祀岳飛的廟宇不只一間，演出岳飛故事的歌仔戲、布袋戲也不只一齣。雞蛋不要放在同一個籃子裡，這也適用於台灣文化中的中華文化。「菲獨」讓黎剎的祖譜與母語得到一個新籃，免於被中共文革暴行連帶摔破。「台獨」甚至只是「抗統」豈會砸了上述民俗文化？台人對抗統戰，趙少康、韓國瑜者流，卻扛出岳飛、霍去病、孔子…指責台人「忘本」，這才是把古典中華文化全數陷入最險的籃中！

納粹德國戰敗後三個月，毅然離開德國而流亡美國的大作家托馬斯．曼說：「雖然我是美國公民，但我仍舊是一個德國作家，忠實於德國的語言。對我來說，德國就是我真正的故鄉。」我們看見，具有德意志文化情懷的人，同樣可以對抗納粹暴政。願吾人反思，尤其趙少康一流。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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