自由共和國》林修民／文言文不適合 做為半導體工程科學的使用語言

林修民／科技專欄作家

最近某北一女中國文教師對文言文的言論引起大眾的討論。該教師對於外界的批評後雖然轉彎，但其之前仍表示︰「我對台大很失望！放棄國文等於放棄了人文素養，未來工學院畢業生寫的論文，恐怕更難讓人看懂」。事實上、該教師強調的文言文完全不適合做為半導體資通訊工程科學所使用的語言，台灣如果要強調未來科技立國，更應該減少文言文的教育，而加強白話文的教學。

現在每個人手一隻的手機，甚至不只手機、舉凡所有的資通訊產品包含電視、筆電、智慧型手錶……。其裡面所使用的運算與通訊晶片，都包含IEEE的Wi-Fi，3GPP的4G／5G，或是JEDEC定義的記憶體晶片技術。如果大家有興趣不妨去下載你每天使用的這些產品所使用遵守的技術標準文件是如何使用文字描述技術標準？

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如果你去看上述這些文件，你會發現這些文件使用的文字都非常的繁雜，雖然都是使用英文撰寫，但就跟英文修辭學所學習的要點一樣，每個字都有其意義，有的是本身的意義（名詞），或是其負責修飾的位置（如副詞），每個句子都只能有一種解釋，絕對不可以有第二種，也就是不會有模擬兩可的部分。

為甚麼上述的資通訊半導體標準文件必須一清二楚很簡單，因為現在科技日新月異，所有的科技產品都不是一個人可以做完，都是多人、跨公司的合作，必須要一種大家都精準同意的文字，才能完美運作。簡單舉例、你會不會擔心你的Nokia手機移動到非Nokia的基地台，結果發生斷訊？或者你買三星的平板卻不是使用三星的SD記憶體卡產生不能使用的狀況？

而文言文的特性就是文字精簡，透過少少的文字反映出模糊，印象的含意，甚至文言文中還有假借字，一個字中常常有很多種解釋。不只在工程技術文件上，就算是工程論文，文言文也不適合做為發表的文件。因為論文的目的就是要發表讓公眾知悉、甚至能夠複製發表者的研究結果，如果文字使用模糊無法讓大眾知道其精準研究成果，就失去了發表論文的初衷。

文言文上述的特性完完全全跟半導體資通訊技術的要求徹底相反，所以文言文完全不適合作為工程科學所使用的語言。事實上，不只工程，筆者認為文言文也不適合作為法律語言，試想、如果一份合約用文言文撰寫，簽訂合約的兩造萬一後來對合約文字意義認定不一樣，會不會把法院搞得雞飛狗跳？

筆者並不贊成全面刪除中國文言文的教學，畢竟中國文化是台灣文化發展中不可或缺的部分，而且在文學上，文言文亦較白話文更能展現藝術的價值，但是由於文字的特性差異，至少在半導體資通訊領域上、白話文才符合其精準的工程需求。

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