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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚漢字文化圈，台日韓形貌

2023/12/20 05:30

◎ 李敏勇

中國的古典並不只在中國，反而在日本和韓國。漢字文化圈的日本受唐帝國文化影響，晚於受漢帝國文化影響的韓國。古典中國意象，反而是「禮失求之野」，要在日本和韓國再發現。

一個有關台中大度山麓東海大學的故事，在創校時，華裔美國建築師貝聿銘與國內陳其寬合作，以唐式風格規劃、設計的校舍，被許多乍見的國人認為是日式風格。可以想見，日本的大唐維新如何在明治維新前奠定了日本文化的內在性。韓國的各王朝時代，普遍為古中國藩屬國或册封國，比起日本受到的中國文化影響深遠，甚至倡言許多節慶的文化性關聯，引發中國吃味。

中國，曾被以支那名之，取秦帝國之詞音。其實，秦一統諸國之後，歷經漢、唐、宋、元、明、清，並非純為漢人帝國，文化也非純一。近代的中華民國、中華人民共和國雖襲傳統，但各有變容。日本和韓國涵容、內化中國文化傳統為其文化底蘊，為其所用。但兩個漢字文化圈國家也都汲取西洋近現代化文明，不墨守中國，甚至發展自己文字。經濟在於精神不在物質，吸引他民族、他國家文化，為己所用，並無損於他民族、他國家，近代世界的後進國家就是這樣發展形成的。

中華民國、中華人民共和國也吸收了他民族、他國家的文化。相較之下，中華人民共和國比中華民國破壞更多中國的文化，特別是以馬列主義改變了中國的人與社會。中華人民共和國是去中國化的中國，從前以反共挾持台灣人鞏固戒嚴專政，蔣氏父子死後，一干黨徒紛紛朝共去了。在蔣經國羽翼下汲取黨國奶水走紅的馬英九，死抱沒有兩制的一國，從反共愛國到親共鄙台，反映的也是中國文化的陰暗一面。

中國文化有挾國家名號流亡據台的中國國民黨黨政軍特文教的名實不一，說一套做一套的弊病。有誰比這些黨國之徒更擅說廉恥？有人說國共的文化調性分別像偽君子與真小人，這是因為中國國民黨口口古聖先賢，滿嘴仁義道德卻隨地吐痰；而中國共產黨馬列主義為師，沾血吃人肉，甚至不必漱口。

中國的古典也許存留在台灣這個有古中國因緣的國度，跨黑水溝來台墾拓的祖先也是漢字文化圈的子民，甚至保存了某些異於國共中國的素樸、庶民文化質地，加上經過日本殖民時期的歐洲文化洗禮，應該和日本、韓國一樣，保留了祖傳的中國古典。台灣與中國文字已不盡相同，另有文化形貌，漢字屬於台灣，但台灣並不是中國，就像日本和韓國。

（作者是詩人）

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