自由廣場》﹙鏗鏘集﹚漢字文化圈，台日韓形貌

◎ 李敏勇

中國的古典並不只在中國，反而在日本和韓國。漢字文化圈的日本受唐帝國文化影響，晚於受漢帝國文化影響的韓國。古典中國意象，反而是「禮失求之野」，要在日本和韓國再發現。

一個有關台中大度山麓東海大學的故事，在創校時，華裔美國建築師貝聿銘與國內陳其寬合作，以唐式風格規劃、設計的校舍，被許多乍見的國人認為是日式風格。可以想見，日本的大唐維新如何在明治維新前奠定了日本文化的內在性。韓國的各王朝時代，普遍為古中國藩屬國或册封國，比起日本受到的中國文化影響深遠，甚至倡言許多節慶的文化性關聯，引發中國吃味。

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中國，曾被以支那名之，取秦帝國之詞音。其實，秦一統諸國之後，歷經漢、唐、宋、元、明、清，並非純為漢人帝國，文化也非純一。近代的中華民國、中華人民共和國雖�襲傳統，但各有變容。日本和韓國涵容、內化中國文化傳統為其文化底蘊，為其所用。但兩個漢字文化圈國家也都汲取西洋近現代化文明，不墨守中國，甚至發展自己文字。經濟在於精神不在物質，吸引他民族、他國家文化，為己所用，並無損於他民族、他國家，近代世界的後進國家就是這樣發展形成的。

中華民國、中華人民共和國也吸收了他民族、他國家的文化。相較之下，中華人民共和國比中華民國破壞更多中國的文化，特別是以馬列主義改變了中國的人與社會。中華人民共和國是去中國化的中國，從前以反共挾持台灣人鞏固戒嚴專政，蔣氏父子死後，一干黨徒紛紛朝共去了。在蔣經國羽翼下汲取黨國奶水走紅的馬英九，死抱沒有兩制的一國，從反共愛國到親共鄙台，反映的也是中國文化的陰暗一面。

中國文化�有挾國家名號流亡據台的中國國民黨黨政軍特文教的名實不一，說一套做一套的弊病。有誰比這些黨國之徒更擅說廉恥？有人說國共的文化調性分別像偽君子與真小人，這是因為中國國民黨口口古聖先賢，滿嘴仁義道德卻隨地吐痰；而中國共產黨馬列主義為師，沾血吃人肉，甚至不必漱口。

中國的古典也許存留在台灣這個有古中國因緣的國度，跨黑水溝來台墾拓的祖先也是漢字文化圈的子民，甚至保存了某些異於國共中國的素樸、庶民文化質地，加上經過日本殖民時期的歐洲文化洗禮，應該和日本、韓國一樣，保留了祖傳的中國古典。台灣與中國文字已不盡相同，另有文化形貌，漢字屬於台灣，但台灣並不是中國，就像日本和韓國。

（作者是詩人）

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