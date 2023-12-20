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自由廣場》擅長翻臉鬥爭/柯組聯合政府是災難

2023/12/20 05:30

◎ 魯伯非

藍白合談判破裂後，柯文哲民調大幅滑落。為了搶藍綠的選票，柯再提非綠聯盟可組聯合政府以取代民進黨執政，但此舉絕對是台灣的大災難。

最近一次的聯合政府，是民進黨與柯文哲在台北市的合作。在民進黨禮讓暨輔選下，柯得以選上台北市長，但德不配位，不得認同，幫助柯文哲選上市長的姚人多、林鶴明、林錦昌、姚立明、蘇麗瓊，在柯掌權後選擇離去。柯卻抹黑離開的人都是因為沒得撈了，為了打壓民進黨指派的北農總經理吳音寧，柯竟配合國民黨栽贓吳音寧送洋酒、要北市府政風處越權徹查北農帳務、以及教唆北市府市場處捏造吳音寧送剩菜給社福團體的過程，無所不用其極地抹黑吳，直到逼她去職為止！

撇開藍白在馬辦和君悅飯店的爾虞我詐不談，談判破裂後，聯合政府還沒開始合作，柯文哲已經放話說自己被朱立倫誆了、國民黨每個不分區立委都有標價、國民黨選總統要花二十億到一百億、我做副總統會好好監督總統，各種違憲、扯後腿令人匪夷所思的言論盡出。民眾黨和國民黨如合組聯合政府，柯文哲八成會把他在台北市鬥爭民進黨的經驗重演一遍。就像台北市空轉八年，屆時台灣什麼事都不用幹，中共不費一兵一卒，台灣自己就先垮了！

柯文哲的競選口號「團結台灣，聯合政府」更是個大笑話！柯從踏入政壇後就一直在分化台灣的族群來增加他的支持者。柯先是自稱墨綠拿綠的票，然後說垃圾不分藍綠，拿非藍非綠的票，最後為了拿深藍的票一度打算提名徐春鶯！

檢視政治人物最好的方法就是不要聽他說什麼，而是不斷回測他的言行是否一致。像柯文哲這種反反覆覆、製造族群對立、用抹黑掩飾自己無能的政客，「抹黑造謠、分化台灣」才應該是最適合他的競選口號。藍白聯合政府絕對會是台灣的大災難；總統票、政黨票、區域立委全部投給同一個政黨，讓國會過半，當選的總統能放手做事，這才是最適合台灣民主的政黨政治！

（作者是自由作家）

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