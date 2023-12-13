自由廣場》客家人看綠營致勝之道

◎ 張世賢

筆者應台派知名客籍企業家之邀，參加一場募款餐會，會上有人用Holo話做專題演講，這位企業家和筆者一樣，都聽不懂演講內容，咸認使用華語才能極大化演講效果，這是綠營應予注意堵住的一大破口。

國民黨敗退來台後即強力推行「國語」（北京腔華語），在學校紮根，嚴禁公共場所講「方言」，迄今歷七十多年，幾乎人人皆能聽懂華語，但造成的「災害」是越年輕的越疏離「方言」。從黨外時代以來的綠營人士，競選時大多使用方言之一的Holo話，但即使是Holo人，越年輕的越聽不懂，遑論客家、原住民和所謂外省人、大量新住民，無論政見多麼福國利民，其傳播效果都大打折扣。若競選雙方勝負差距不大，常用華語的一方，其政見將獲得較多人理解支持，就可能勝出。

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各國都有族群鴻溝。明清兩代從華南渡台墾拓的閩粵移民，為爭奪生存空間而常械鬥，人數較少的客家人往往敗走外遷，留下來的都不敢講客語，以免繼續挨揍，長輩又以此告誡晚輩，以致客家人心中留下陰影，客家人更加疏離Holo話，自然感覺說華語比較親切，從而心理上較能接受常用華語溝通的國民黨。弱勢的台灣客家族群，支持國民黨的比較多而被評為「偏藍」，這是不可忽視的因素。

綠營的選戰活動大多獨尊Holo話，但遭受「國語」政策之害的Holo人也和非Holo人相同，有很多聽不懂綠營的政見。「清廉、勤政、愛鄉土」的綠營，政績遠勝藍營，賴蕭配所提的合理可行的治國藍圖，也遠勝提不出像樣政見的在野陣營，但綠營卻迄今未能有效破解國共合流炒作的戰爭與和平詭辯，以致民調徘徊不前，藍營緊追在後，很可能是綠營獨尊Holo話的作風，重蹈國民黨獨尊「國語」的後果。平心建議，選戰演講多用華語，以求極大化傳播效益，必能穩操勝券。

（作者是退休公務員）

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