自由廣場》為何要放棄自主獨立的普世價值

◎ 林文彬

獨立是台灣人民爭取主權的選項之一，應由全體台灣人決定。這句話不是單方面或是誰的意願，而是多數國家和台灣人的民主自覺（決），任誰都不能以武力改變意願，強制決定。

所以，憑甚麼要台灣放棄台獨，凍結台獨黨綱。為什麼，不去要求中共放棄侵占台灣的邪念，放棄對台武力戰爭。正義公理何辜？竟有人腦筋不清楚，要求放棄自主獨立的普世價值，這都是犯了是非不分、唾面自乾的阿Ｑ毛病；更是背棄民族自決等捍衛公理正義的主權伸張。

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尤其中國國民黨還以為撿到槍，誤解美國智囊葛來儀等人的說法，要民進黨放棄台獨黨綱，堵絕台灣的民主自由後路，陷害並將台灣送入虎口，成為中共予取予求的禁臠。更何況，最沒能說嘴的人，就是出賣台灣，綁架台灣的中國國民黨。

中國國民黨的「一中憲法」其實與台灣何干？且與中共唱合「九二共識」的論調，誤導國際社會「一中原則」的框架，陷台灣於不義，讓政經關係因統獨藍綠而虛耗資源，弱化國力。像現在，大家努力要台灣人做自己的主人都來不及了，卻有國民黨者之流要綁住台灣「送中」，寧為專制獨裁的中共效力犬馬，也不願留給台灣人自由民主的空間。而且大家都忘了，「一中憲法」的適法性、正當性大有問題。請中國國民黨還給台灣人公平正義的憲法，和真正的民主與自由。

（作者為雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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