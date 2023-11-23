自由廣場》北韓的衛星追趕與地緣政治

◎ 鄭子真

烏俄戰爭的爆發，讓Space X提供「星鏈服務」備受矚目，太空競賽的煙硝味甚囂塵上；十一月五日也出現以色列利用「飛箭防空系統」，成功擊落伊朗支持的「青年運動」發射之導彈，國際媒體報導這是人類首度太空戰的出現。不亞於烏俄和以巴的太空軍事利用，近日北韓告知日本，於十一月廿二日至十二月一日發射衛星火箭，這是今年度北韓第三次試射衛星。如果成功，代表北韓已具自主發射能力、導彈定位精準、射程加長之太空科技軍事進步等意義。

今年五月卅一日和八月廿四日北韓企圖發射「千里馬一號」火箭搭載「萬里鏡一號」衛星失敗，這次若成功，代表具有自主發射能力。若能讓衛星升空暨運用，說明北韓將擁有監視、偵查、蒐集各地的情資能力，而無須假手他人，因衛星是持續且無遠弗界。目前國際社會不允許國家在外太空進行軍事行為或非和平活動，但若是實驗性質或民生用途，即使失敗甚或碎片無意攻擊到他國太空資產，亦不致產生太大爭議。因此北韓即使發射衛星失敗，但其後果可能波及到東北亞周遭國家的安全，這也是日本政府所擔憂的。

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待升空火箭目標達成後，同時也意味著導彈射程能夠大幅躍進，因為火箭推進器與燃料的設定等同於導彈設計。就此，北韓的太空軍事科技若非突飛猛進，就是得到俄羅斯的外力幫助。俄羅斯現在背負著烏俄戰爭的臭名，在國際不復以往。今年九月十三日俄羅斯普丁總統和北韓金正恩總書記於俄國阿穆爾州東方太空發射場會面，由於中國第一個火箭發射場也是取經於蘇聯，是否意味著北韓獲得太空大國的神助而進步飛速。

觀察以往北韓的導彈試射，多數落在日本東北及外海，主要任務在測試導彈射程的距離；若北韓導彈射程距離大增，則箭指美國的夢想更加接近。就上，對我國的啟示是，面對未來可能出現的不對稱作戰中不可或缺之衛星通訊、自主導彈發射、無人機的定位和運用等；地緣政治上無論是台日友好或是太空安全等，皆是需持續關注的。

（作者是教授）

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