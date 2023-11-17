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自由廣場》藍白的避戰迷思

2023/11/17 05:30

◎ 朱孟庠

「最討厭蟑螂、蚊子和國民黨」的柯文哲，卻在馬英九主導之下，和「類蟑螂」的國民黨簽下合作協議。由馬英九大中國意識主導而成的藍白合，柯文哲聲稱「兩黨一起讓台灣歷史向前進」，但馬從不認為台灣是獨立於中國之外的主權國家，在馬的「一中原則」與「九二共識」下的藍白分贓，竟敢號稱符合六成的台灣主流民意期待？

藍、白簽署「部會原則上『依立委席次』分配」，形同保證內閣將由國民黨組成，這是戒嚴時期大中華體制的復辟，更糟的是以前的藍還反共，而如今的藍白合，卻攜手打擊台灣主體意志，藍、白、紅三方合力反獨，實為邪惡軸心的理念。戰術是抹黑、欺騙；口號就是「政黨輪替，避戰思和」；目標是打敗守護台灣人自主的本土政權。藍白合體是為中共寫下歷史，讓全世界看見中共在台灣扶植了一個親中魁儡政權。

白這個新興的親中政黨，抓住年輕人對現實困境的不滿，煽動仇恨；渲染戰爭的恐懼，再畫個美好的政黨輪替的和平幻象。柯文哲是政治版「生成式AI」，空口說白話的創造魅惑語彙，畫出「希望大餅」，符合一般人「政黨輪替，避戰思和」的迷思。

促統的馬英九突然一躍為藍白合的關鍵人物，大選格局還能規避抗中的軸線嗎？本土政黨守護主權的態度，應全力備戰藍、白聯手，迎戰「政黨輪替，避戰思和」的迷思。日本學者藤井嚴喜強調：「在人類的歷史上引發戰爭的不是備戰或應戰，而是『避戰』的態度。」

國、眾兩黨面對中國的軟弱，才會引起戰爭，因為中國一發動戰爭，不重視軍備的政黨若執政必然馬上投降，藍白合是為中共開後門，台灣人請珍惜手中選票，年輕人勿為魅術所惑而引狼入室。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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