自由廣場》英國日本連線，台灣固若金湯

◎ 林逸民

俄烏戰爭、以哈戰爭正熾，台灣又有少數人想趁機興風作浪，宣稱美國「三線作戰」顧不了台灣，事實上恰恰相反，烏克蘭與以色列都沒有需要美國太過擔心，美國戰略重中之重反而是抗中保台，這從美國最親密的夥伴與東亞戰略盟友—英國與日本，的動向可一目瞭然。

趁著七大工業國集團外長會議在東京舉行，七日日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔，和英國的外相、防相舉行英日外交國防二加二對話，會後雙方發表聯合聲明，再次強調台灣海峽和平穩定不可或缺，重申支持台灣。

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英國自第一次世界大戰以後，逐漸失去十九世紀「日不落國」的地位，在第二次世界大戰之後把世界霸主的地位交接給美國，在兩次世界大戰中都蒙美國搭救，加上語言相通，此後成為美國最親密的戰友，不論是波灣戰爭，還是反恐戰爭，只要美國帶頭，無役不與。

日本在英國仍是霸主的時代，曾經是英國防俄的遠東戰略中心，後來一度誤入歧途導致在二次世界大戰中成為廢墟，戰後經美國重建，又歸隊到自由民主正義價值的陣營，也繼承了過去的地位，自冷戰時代以來，一直都是美國防蘇、抗中抗俄的東亞戰略中心。

如今英國與日本聯手發表保台聲明，特別重要，英國與日本重申立場，可說是為美國說明立場，表示美國現在不管表面上俄烏戰爭還在繼續，以哈戰爭剛開始，但是美國心心念念的，還是印太戰略大包圍中國，因為俄軍已經是強弩之末，哈瑪斯本就不足為懼，世界最大的威脅始終是中國。

也不只英國日本在二加二對話上表態，許多動作都很明確的印證這點，包括針對北韓的蠢動，美日韓互享北韓飛彈情報，此舉拉緊東北亞聯繫，把文在寅時代一度想要親中的南韓進一步拉回防中大包圍網陣營；美日也歡迎菲國加入美日加澳聯合軍事演習，讓杜特蒂時代搖擺的菲律賓進一步全面歸隊。

整體印太防中大連線愈來愈穩固，台灣的地位也愈來愈固若金湯，美國為首，英國加拿大遙遙呼應，日本印度澳洲坐鎮，韓國菲律賓歸隊，台灣應該站哪個陣營，一目瞭然。台灣的國際情勢可說前所未有的好，剩下的就是台灣要展現自我捍衛的堅強意識而已了。

（作者為福和會理事長）

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