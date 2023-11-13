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自由廣場》台灣人選總統毋需中共同意

2023/11/13 05:30

◎ 莊勝榮

台灣的總統選舉自一九九六年以來，將邁入第八次，第一次中共以空砲彈威嚇，這次不斷以軍機圍台干擾。美國總統拜登將接見習近平，預計提出嚴正警告，但應不會更改中共霸道邪惡的本質，如果會改，還叫中國共產黨嗎？

民主國家的總統選舉，從來沒有需要盟友或敵國同意之理，正因毋需他國同意，所以中共藉武力威嚇企圖介選，希望他能控制的候選人當選。這就是中共從打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣的統一三部曲。選民如果不明究裡，以為選總統像選縣市長，不顧攸關國家興亡及個人生存的關鍵，以為爽就好或投賭爛票，結果可能害國害己。屆時美國也愛莫能助，如果選民要送中（送終），美國能說NO嗎？

蔣經國的功過就留給歷史評論，許多年輕人對他沒印象。但看黃清龍所寫《蔣經國日記揭密》一書，可以體會，所謂經國路線有三︰一堅持中華民國主權獨立，認同中華民國及認同台灣互相接納，內部和諧、外部避免中共分化；二反對「一國兩制」，拒絕中共統戰陰謀得逞；三走親美及民主自由路線。這些路線攸關台灣存亡，似乎冥冥之中上天有所安排，他逝世卅六週年恰好是明年大選投票日，值得大家深思。

台灣總統大選，不僅攸關國家建設與人民幸福，更是壯大台灣，走進世界的關鍵。核心價值是，確保台灣免於被中共併吞或武統，這是普世價值及台灣人存亡的神聖課題。選民需認清楚想明白，自己的國家自己救，自己的總統自己選，拒絕中共飛彈威脅，並警告候選人別與中共裡應外合，共謀以戰爭威脅。選民要勇敢站起來吶喊：「不受中共飛彈威脅」、「台灣人選總統毋需中共同意！」

（作者為律師）

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