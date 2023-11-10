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自由廣場》蓋洛普撤出中國的警訊

2023/11/10 05:30

◎ 陳永昌

全球知名民調機構蓋洛普Gallup宣布撤出中國市場，是中國經濟萎靡不振又一明顯徵兆，更是政治氛圍進一步緊縮的強而有力證明。

蓋洛普進駐中國剛好屆滿三十年，長期專注於商業調查、顧問咨詢及教育培訓等其他業務，外界熟悉的民意調查反而不是它的發展重點。對中國共產黨來說，黨意就是民意，根本沒有真實民意發聲可能性，也不容許外國人指指點點。

《紐約時報》曾經寫道：諮詢公司「幫助外界瞭解中國利潤豐厚但往往不透明的經濟」，是外商公司投資中國前，突破數據陷阱、彌補資訊落差的必經流程，尤其在跨國大型併購案大行其道時，必要的第三方盡職查證委託案應接不暇。

中國官方各項經濟數據可信度一直備受質疑，從地方到中央的系統性造假，無論是宏觀經濟、企業財報到民間消費等統計數字，皆被嚴重灌水。甫去世的中國前總理李克強曾經坦承，官方發布國內生產毛額GDP是捏造的，完全失真，他自己必須另外從中國鐵路運量、用電量與銀行核准貸款額度等數字，間接掌握中國經濟真實情況。外商諮詢機構爬梳比對海量灰色統計數據後，盡可能校正還原被扭曲假象，係判讀中國經濟現實的重要線索。

外商諮詢公司業務消長，是中國經濟榮枯的櫥窗，當「投資中國熱」被「外資逃亡潮」取代，業務量大幅萎縮。加上中國官方強化《反間諜法》執行力道，寒蟬效應下，諮詢機構動輒淪為「境外情報機構幫兇」的代罪羔羊。

今年三月，美商顧問公司美思明智北京辦事處遭突襲搜查，逮捕五名中國籍員工，被北京市統計局以從事未經批准統計工作為由，重罰台幣約四千七百萬元。同樣在三月，蓋洛普美國總部發布最新民調，美國人對中國好感度創下歷史新低，僅有百分之十五美國人對中國有好感。行之有年的境外民調曝露出難堪數據，因而成為中共眼中釘，官方喉舌《環球時報》社評重批：蓋洛普民調受美國政治精英操控，成為「遏制中國和維持美國霸主地位的工具」。

面對接踵而來的經濟困境，北京當局軟硬兼施，逼迫外商諮詢機構離開或閉嘴，真實客觀的另一種聲音消失後，時光倒退至一九六○年代「大躍進」時期，浮誇虛報糧食產量、畝產萬斤的荒謬亂象，很可能捲土重來！

（作者為企業專業經理人）

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