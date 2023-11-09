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自由廣場》悼范疇老師

2023/11/09 05:30

◎ 陳啟濃

認同並欣賞范疇老師，是因為他堅定的反共立場，守護與宣揚台灣民主的。他在台灣出生，曾到新加坡讀書，在台灣取得台大哲學系學位，遊歷中國與美國工作與就業。很少有政論家這樣多元的念書工作的經歷，所以他的言論，很有份量且具說服力。

他曾周遊列國，有機會成為新加坡、中國、美國的公民，但在國外遊歷近四十年，他選擇落歸根回到台灣，以台灣人自詡。他常鼓勵台灣人，身為公民要為國家付出，因為天下沒有白吃的午餐。

他的台灣人定義是採取務實主義，不訴諸於血緣，不流於情感，只要有中華民國身分證與護照，有跟政府繳稅盡國民義務，不管人生任何時間點來到台灣，都可以是「台灣人」。

他從「暴力控制」與「財政收入」作為分析中共垮台的依據，並且也提醒台灣跟國際社會，中共垮台將會帶來世界局勢的大亂，所以要戒慎恐懼，以因應中國可能的變局。

對於台灣現今過多層級的各級政府，范老師比擬為「從中國帶來的大衣」，大而無當，須做變革。所以他支持台灣「去中國化」，但應深化人民自主意識的民主化工程，去掉「百姓意識」對政治人物過於道德化的期待。

范老師用科學的客觀主義看待政治發展的立場，對台灣國家認同的情感，以及民主開放的價值觀，確實是台灣走向新時代很重要的指導原則。只能感嘆哲人已逝，然而典範猶存！

（作者是政治評論員）

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