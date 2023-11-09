自由廣場》勿用人設包裝面對年輕選民

◎ 柯嘉偉

政治人物欲爭取年輕選票，塑造自己重視年輕族群的形象，往往會把握與年輕人互動的機會，校園講座就是最常見形式。

但柯文哲近日在校園講座，面對學生質疑不分區候選人徐春鶯的爭議與參選是否適格時，不但未能正面回覆，還怒嗆「你評論什麼東西」與過往意圖塑造的形象有天壤之別。

請繼續往下閱讀...

柯文哲在年輕人之間一向有高支持度，主要原因不外是講話直、醫生背景、號稱科學理性等。但當年輕人有比較對象時，特別是從這次徐春鶯相關事件，就能夠發現，即使形象塑造得很懂年輕人，實際上柯文哲遭遇質疑時，姑且不論當下是否針對該名同學，但終究是以上對下的長輩式語氣，教訓這位可能被他認為「不懂事」的年輕人；或者說，這一題有諸多回應方式，但柯選擇在學生面前動氣、怒罵競爭對手。

再觀察另外幾位總統參選人：侯友宜過往曾被學生評論為實問虛答，近期則有婉拒大學生舉辦之講座的消息，在爭取年輕選票的競爭似乎已經進入加護病房。

賴清德遭遇比較「辛辣」的問題，例如房價，到黨內爭議時，則展現出比較直球對決的態度。姑不論回答是否讓人滿意，至少他並未憤怒地反嗆學生，或質疑學生提問的動機，或拉別人來墊背。

學生的質疑未必最具深度，但它的寶貴之處，在於沒有包袱，且樂於不給政治人物面子。因此，從政治人物當面面對學生所謂「洗臉」式的提問，正可以檢驗出，此人究竟是經過刻意的人設包裝、或是真的能接納年輕族群的聲音。從上述事例看出，年輕人並不怕被冒犯、指教，卻怕被當成小孩子。柯文哲原本的優勢在於敢包裝出一個「跟年輕人站在一起的形象」，但從他怒嗆大學生一事，可以推測出，那個形象或許只是包裝出來的吸票工具，如此與人設的強烈反差，事例一多，自然被拿來與其他政治人物相提並論，從而影響了投票意向。

有志競逐大位者，都應放下身段，真正的做到與年輕人走在一起，勇於面對年輕人的質疑並傾聽他們的意見，而不是只把年輕人當成拓展票源的工具，以人設包裝虛應故事，畢竟，再華麗精美的面具也有被戳破的一天。

（作者是政大學生會前會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法