自由共和國》劉宇挺、戴禮／編織語言的未來之網：AI人機互動學習

在「二○三○雙語國家」的崇高目標下，生成式AI提供了一條通往「更雙語」國家的道路。示意圖。（路透社資料照）

劉宇挺／台師大英語學系特聘教授

戴禮／台北外貿協會培訓中心商務溝通培訓師

雖然台灣位處於科技和國際貿易的樞紐位置，若無良好有效地溝通能力，此優勢將大打折扣。而此優勢端賴優秀貿易與語言人才之培育。但台灣仍因許多教育現場問題（如城鄉師資缺乏）導致培養學生利用語言進行有效溝通的進步有限。

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蔡英文總統在最近的「二○三○教育AI年會」中指出，上述問題常肇因於學生缺乏真正有意義的英語「使用」機會。蔡總統疾呼透過AI（特別是像ChatGPT這樣的生成式AI工具）來解決此困境。

蔡總統呼籲教育界利用政府和私人部門的資源，將AI應用於語言教學與學習，讓學生在課室中與課室外，擁有「人機共創」的機會；讓學生不再獨自面對各式學習活動。透過教師活動的設計與指引，讓學生更清楚地知道「如何」利用生成式AI聊天機器人協作、進行研究、討論、辯論和分享。即使教師不在身邊，學生也能擁有無所不在的「助力」。

利用生成式AI學習語言可以讓這過程是有效且個人化︰即使學生的輸入與問題不夠成熟，藉由AI有層次、邏輯的回饋甚至是反問，學生能逐漸地釐清他們概念。這不但擴展了學生的溝通能力，更激發學生的邏輯思考與反思。對於缺乏資源偏鄉師生，注入無限可能。

教師也可以利用它的力量創造課程、提供更詳盡的解釋、補充更清晰的例子，甚至設計出更多元的測驗評量方式。這對許多思維已逐漸固化的教師，可以在他們的教學設計與測驗上注入更多的思維與可能。

儘管ChatGPT已經推出近一年，真正帶入課室活動的嘗試卻少之又少。檢視Facebook上ChatGPT教育者社團中的台灣教師數目比例就可看出端倪。此外，即使有各式各樣的教師成長社群，針對AI科技的主題與社群仍相當有限。即使在大學端，僅有少數（不到十所）大專院校針對教師與學生的使用指引（台大、台師大即是其中之一）。在大學以下的教育現場運用，仍無具體的推行。這突顯出我們需要有更多渠道來結構化教師培訓，以深化他們了解AI在教育中的可能與應用。

在「二○三○雙語國家」的崇高目標下，生成式AI提供了一條通往「更雙語」國家的道路。讓教師可以設計出真正能促進不同類型學生深度學習語言的環境，優化學生的學習體驗，更為偏鄉教育注入更多的可能。但當科技已提供一個「可以達到」可能時，仍有待教學現場的教師們有勇氣伸出他們的手，抓住這個可能。

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