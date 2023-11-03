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自由廣場》亞洲藥學大會／為台灣加入WHO鋪路

2023/11/03 05:30

◎ 黃金舜

藥師全聯會主辦的亞洲藥學會（FAPA）大會在十月廿八日結束，主題為「後疫情時代，公共衛生體系的韌性、安全與社會公平：藥師攜手相挺」。蔡總統開幕致詞「Yes! pharmacists indeed can help」揭序；閉幕FAPA會長Yolanda堅定講出「Taiwan Can Help」，會後FAPA官方臉書明確認可台灣藥師實力足以支持台灣成為WHO成員，台灣透過軟實力成功強化在國際社會的重要性。

省思本次活動成功關鍵，交流理解、經驗分享是建立夥伴關係第一步，近百場的會議，台灣藥界充分展現在再生醫學、智慧醫療、公共衛生、藥事照護等領域的巨大潛力，健保署講述醫藥產業後疫情時代數位化應用時，可容納近兩百人的會議室座無虛席。由此可見，智慧化軟硬體設備、制度、人才，是台灣深耕亞洲一大優勢。

除了學術交流外，文化體驗也是關鍵。安排本土亮點：電音三太子、原住民舞蹈、優人神鼓等表演，台灣啤酒與珍珠奶茶喝到飽、電子天燈，並贈送一○一圖樣悠遊卡等，各國與會人員對台灣文化的美好印象深植心中。FAPA貴賓是各國藥學領域的翹楚，照顧每一項細節，致力讓他們感受到台灣是可信賴的國際夥伴。

FAPA是亞洲最具代表性的藥界團體，透過本次大會支持台灣加入WHO，我相信能作為政府說服台灣加入WHO的一股力量。此路漫漫且艱難，不敢奢望一朝一夕成功，但醫藥界代表團體對外保有「與全世界民主國家深耕夥伴關係」的目標，再把握每一場國際盛事展現台灣，會後也持續發揮影響力，相信必能見到台灣成為WHO一員。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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