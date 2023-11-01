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自由廣場》﹙林保華專欄﹚藍白兩黨離不開中國

2023/11/01 05:30

國民黨與民眾黨的政黨協商，發表了四大共識，似乎就可矇騙台灣民眾他們合作了。此外，也以此對中共有個交代，因為中共才是他們的共主。正如民進黨總統參選人賴清德所說，藍白之所以談合，是因為藍、白都非主流民意。倘若都有高尚的理念，談合作怎會如此辛苦，還須中國指示？

看看他們的四項共識，第一到第三項，有關改革、兩岸關係、總統與行政院長的地位等，都是執政以後的問題，有的甚至涉及修憲。只有第四項“立委席次上相互支援”與這次選舉有關，就是相互站台，必然是國民黨幫民眾黨站台多；若同一區參選人要互讓，也只有國民黨讓；民眾黨席次本就很少，再讓就沒了。因此這共識可說是朱立倫的「賣黨條約」。

朱立倫做出如此重大犧牲，許多評論認為出於朱立倫的私心，希望做出成績以保住選後的主席職務。我認為中共有「藍白合」的指示，朱立倫必須做給北京看。但中共應該另有具體要求，只是黨內包括侯友宜也不知道，夏立言可能知道，因他多次去中國溝通。朱立倫選黨主席時就自爆私下得到中共支持，說明有自己的管道。所以就算高虹安被起訴，朱立倫也要不問青紅皂白為她立即背書，因為有藍白合的緊箍咒。

柯文哲自然也知道中共的立場，他親自看到中共打擊郭台銘，所以他表面對國民黨要合，卻又進行勒索，多撈一點。若合不成，則是大黨要多負點責任，因為大黨本錢多，多讓一些尚可保住老本，不像小黨讓無可讓。最難解的正副手問題仍然無解，侯友宜在壓力下雖做讓步，不排斥「柯侯配」，他的一半民調、一半初選的辦法還有機會保住國民黨，全民調的手機門號則太多問題。

柯文哲要當主角，須先討北京歡心，於是把中國籍的徐春鶯塞進不分區立委。吳敦義當年把吳斯懷硬塞進不分區立委的安全名單，傳說是他對北京的承諾。如今柯文哲更進一步，從塞進台灣的中國奴才，進化成塞進中國籍統戰人士，居然美其名為「包容」。

政治人物最要緊是政治面目要清晰，徐春鶯不但有國籍問題，政治面目也不清，請問她是效忠中華民國，還是中華人民共和國？她原本在上海什麼單位工作，也不敢說清楚，怕被調查嗎？國民黨不敢與中國國民黨革命委員會（民革）接觸，因為民革是國民黨的叛徒，徐女卻已接觸，是否代表民眾黨與民革的區別正在消失？

許多政治線索看似雜亂無章，只要連結中共，往往就可解開，這也是目前台灣的危險處境。

（作者是資深時事評論員）

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