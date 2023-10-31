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自由廣場》呼籲正視運匠的心聲

2023/10/31 05:30

◎ 鄭秀玲

身為一個經濟學者，長期以來除了從財經資料評估經濟景氣良窳之外，和計程車運匠聊天也是了解庶民經濟的管道之一。近期乘車時，我發現半數以上的司機們被交通違規記點新制困擾不已，盼各地方首長能了解他們的心聲，儘速提出完整的配套措施。

為了改善「行人地獄」的交通問題，立法院今年四月通過《道路交通管理處罰條例》修正案，交通部及內政部進而自今年六月三十日起實施交通違規記點新制。即司機於一年內違規記點達十二點，將被吊扣駕照兩個月；兩年內吊扣駕照兩次，再經記點則將被吊銷駕照。違規記點樣態包括—橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站「十公尺」內、消防車出入口「五公尺」內或併排等十一項違規臨停或停車；消防栓前停車、不依順行方向臨停；未打方向燈、手持行動電話駕車，也會被記一點。車輛不停讓行人記三點；超速記一至三點。

此新制實施迄今，因宣導不足，乘客仍隨處在不當地點揮手叫車，以致司機陷於天人交戰，若載客則可能被記點，不載客則生計受困。以台北市為例，計程車招呼站很少；沒有畫紅線，可以臨停之處也不多。由於宣導不夠，對於老弱婦孺及殘障者想搭計程車也可能因為站在不當處，而招不到計程車可搭。對一般民眾而言，對消防車出入口五公尺內不可搭車也感到困惑，「五公尺」的距離是多少呢？

為了達到司機、乘客和行人三贏，政府應該廣為宣導此新制的內容；地方政府更應多設置計程車招呼站及可臨停的地方；更要儘速完善交通標示。此外，此新制對送貨的物流業司機也帶來極大的困擾，地方政府應全盤檢視全市可臨停送貨的地點是否嚴重不足，應儘速改善，才能讓司機及時將貨品送給訂戶。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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