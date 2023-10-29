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自由廣場》侯友宜啞巴吃黃蓮

2023/10/29 05:30

◎ 顏蔚慈

藍白合議題及網路傳的民眾黨不分區名單近日成為焦點，各式各樣的組合，五花八門的人選，佔據媒體版面，導致公共政策的議題無法呈現，這就是柯P操弄媒體、獲取聲量的典型手段，連國民黨都深受其害。政黨合作，國外有成功案例，但絕非利益分贓，至於不分區立委制度的設計，是為了讓具有專業背景、照顧弱勢的代表，能透過另一種途徑進入國會，更全面性照顧各個族群。但這都不是柯文哲所關注。說穿了，他是透過言行反覆、虛實交錯，達到以假亂真。

一開始跟郭台銘去海邊談心，後來跟國民黨眉來眼去；一下子說若拒絕全民調就免談，一下說藍白一定要合。連金小刀這樣的大內高手，都被耍得團團轉。沒人知道他有哪句話是真的，也沒人知道他到底想跟誰合。他在媒體上放幾句話，搭配側翼網軍攻擊，就搞到朱立倫腹背受敵、國民黨內部分崩離析、侯友宜民調無起色。

虛實交錯的不分區名單，壓縮社會討論的空間，假名單中最假的應屬蕭登標、王冠鈞，一個是被列為治平專案的掃黑對象，一個是暴力討債被判妨害自由的前科犯，同屬蕭家班的黑道家族都被列為不分區名單，實在沒人要信。這份運用網路盛傳的名單，先不說真假，其中有些人選，確實是柯文哲長期合作的對象，包括時代力量涉案的前主席、爭議性的網紅、前科累累的柯文哲嘉義後援會總會長王冠鈞……，凸顯柯從來沒有中心思想，從政以來的手段就是包牌，簡單說就是柯不挑，能撿進籃子裡的都當它是菜。

不僅如此，民眾黨為了獲取中共資源，居然連長期與中國統戰團體接觸交流的中國籍新住民徐春鶯，恐怕也列入不分區名單。面對輿論質疑，柯文哲理不直卻氣壯，既不承認也不否認，其實是拔草測風向。但立委擁有刪除國家預算及接觸國家機敏資訊的權責，社會刻正議論立委可能洩密的國安問題，柯文哲若非毫無國安意識，必有所圖。

民眾黨這樣的一人政黨，靠柯文哲的搖擺型人格，短期騙得台北市民的支持，連任後的各項市政評比卻是敬陪末座，顯示施政不得人心。他說謊是正常，反覆是日常。2014年支持同婚，2018年後又反對；過去罵九二共識是下跪投降，現在說九二共識是被台灣給污名化，不勝枚舉。

而現在最啞巴吃黃蓮的就是侯友宜，前有朱立倫的私心自用，後有柯文哲的戲耍玩弄，侯再怎麼氣急敗壞，也只能委屈往肚裡吞，藍白合只是一場柯文哲精心設計的詐騙大戲。

（作者是新北市議員）

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