自由廣場》中共高幹進駐立院國防委員會

◎ 游森琳

民眾黨被爆不分區立委將提名陸配徐春鶯，輿論為之炸鍋，提名新住民為其福利代言人，無可厚非，關鍵是不應提名一個過去曾是中共國家級職位的高幹，來台後利用台灣的民主與言論的自由，時時處處汙衊台灣政策、製造人民對立的有爭議的中國人，擔任中華民國的立法委員。

柯文哲不畏輿論，堅持提名曾任中共高幹的爭議人士，我認為他真正目的是藉此動作向習近平表忠，二來囊括國民黨深藍、泛紅及在台陸配家庭選票，其三是為中共在台灣立法院安插一顆「活棋」。不少人憂心，徐春鶯是中共栽培過的人物，若進入台灣，其在中國的父母家人受中共挾制威脅指導之下，徐女如何能不受中共擺佈？

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國民黨國防外交委員馬文君，為某種目的阻擋國艦國造、刪除、凍結國防預算，為刺探國防機敏資料遮遮掩掩、進進出出秘密會議室打電話聯絡，比起中共的諜報手法實在太LOW了！

立委審議國防機密案件，禁手機帶入議場，中共的諜報工作不會這麼落伍，中共大可配置情報人員規格的眼鏡、項鍊、手環、戒指甚至假牙，凡能裝上錄音、鏡頭的日用品，都可能被夾帶進場，輕鬆而同步輸送國防及其他各種機密資料，一開機馬上上傳到中共情報中心，萬一被察覺，即自動銷毀，這不是高科技諜報影片，這是中國人即將在立法院上演的戲碼，台灣人要提高警覺了！

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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