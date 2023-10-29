自由共和國》鶴岡路人／美國不再重視亞洲？

中東加薩走廊再傳戰火，連醫院也遭無情攻擊，釀成平民婦幼的重大傷亡。（美聯社檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

十月七日哈馬斯突襲以色列帶來了巨大損失，以色列隨之反擊，中東加薩走廊再陷戰火。（法新社檔案照）

迫於在歐洲和中東兩路交火的拜登政權

美國的資源並非無限的。理所當然。而且，在中國、印度和其他新興國家崛起的情况下，美國在世界上的力量相對被削弱。既然如此，如果美國能夠有精力插手亞洲（印度太平洋）事務，其前提條件是其他地區要和平，在其他地區美國的負擔不能過重。

但是，遺憾的是，這樣的前提已經完全不存在。自二○二二年二月開始，俄羅斯對烏克蘭發起全面進攻，再次吸引了美國關注歐洲。當然不僅僅是關注。對烏克蘭提供史無前例的大規模武器降低了美軍的儲備水準。這對美國在亞洲的即時應對能力造成壞影響令人擔憂。

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此外，今年十月七日開始的以色列和哈馬斯的戰鬥加入其中。哈馬斯的恐怖襲擊給以色列帶來了巨大損失，該國的納坦雅胡政權以加薩地帶的哈馬斯為目標採取大規模毀滅性的軍事作戰。而美國正在加大對以色列的軍援。

烏克蘭和以色列需要的武器彈藥的種類雖然不完全相同，但是，例如一五五公釐榴彈砲等是雙方都需要的型號。目前，美國國防部正在重新收集和分析美軍的國內的儲備、世界各地美軍的儲備、盟友國家的儲備、美國和其他國家的製造能力資訊，正加快建立能持續供應武器的體制。

拜登總統在十月廿日的電視講話中強調，美國將對烏克蘭和以色列雙方繼續進行支持。他還說，「我們是美國。只要齊心協力，沒有做不到的事情。」

這對美國的盟友來說是強有力的訊息。而且拜登政權要求議會批准一○六○億美元規模空前的安全保障相關預算。對於共和黨占多數的眾議院是否會同意，很多人持懷疑態度，無論拜登總統提出多麼重要的理念，如果不能實現就沒有意義。

還有，站在亞洲的視角，更應該感到擔心的是支援預算的明細。一○六○億美元中，援助烏克蘭六一四億美元，援助以色列一四三億美元，用於美國本土邊境管理和移民對策一三六億美元。與此相對，為考慮應對中國，對印度太平洋地區，用於支援美國國務院管轄的安全保障費用只有廿億美元，用於美國財政部管轄的貸款機制只有廿億美元，共計四十億美元。難道 「一○六○分之四十」就是拜登政權印度太平洋戰略的現實嗎？

當然事情並非如此簡單，也不能否定對實際受到全面侵略的烏克蘭和一週內犧牲數千人的以色列的支援的緊急程度很高。儘管如此，印度太平洋仍有必要發出憂慮的呼聲。

回想起來，十二年前，二○一一年歐巴馬政府提出「重返亞洲」時，使之成為可能的兩個必要條件是歐洲和平，以及美軍在伊拉克和阿富汗的主要作戰即將結束。當然這並不是因為中國此時突然崛起而採取的政策。如果純粹是對中國崛起的回應，應該會更早地重返亞洲。對許多亞洲專家來說，美國的重返亞洲太晚了。但直到二○一一年，美國才得以重返亞洲。此前過於忙於中東事務。

也就是說，減輕了美國在歐洲和中東的負擔，才實現了重返亞洲。反過來說，如果不得不再次提高對歐洲和中東的事務干預，就不能持續插手亞洲事務。令人遺憾的是這正成為現實。

詢問美國政府的亞洲政策負責人，得到的總是「不用擔心」的回答。但歐洲、中東、亞洲等地區之間的貿易往來不容忽視。烏克蘭和以色列也在美國的支援問題上處於競爭關係。說亞洲和其他地區不相干，那也只不過是一個幻想。

此外，還需要關注影響美國外交的國內情況。以中西部為中心的一些州有很多來自中東歐裔居民，對選舉也有很大的影響力。不用贅言，猶太裔在美國政治中是不可忽視的存在。美國外交的優先順序取決於國內政治的現象並不是新奇。

關於美國不斷提高對歐洲和中東的承諾，亞洲也無需嫉妒。需要正面接受該現實。在此基礎上，以聯邦議會和媒體為中心，有必要向美國內政決策者呼籲在包括台灣在內的印度太平洋地區，應對崛起的中國是如何直接關係到美國國家的根本利益，這比以往更為重要，正是行動的時候。

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