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自由廣場》﹙北社評論﹚治療「國族認同的精神錯亂」癌症

2023/10/28 05:30

◎ 徐少為

英國印度裔新總理里希·蘇納克說，應讓台灣人民人人擁有槍枝，以示台灣人捍衛主權的意願。他關切台灣，可惜對台灣社會狀況不了解，不知我們之間存在有嚴重的國族認同的精神錯亂症。

如何治療這個國族認同的精神錯亂癌症?以前的醫師以為只要切除病灶，癌症便可逐漸痊癒，近百年來醫師發現，必須觀察應否採取化療以抑止癌細胞擴散，唯化療同時也會殺滅良好細胞，越來越多醫師發現，治癌未必要切除病灶，只須針對癌細胞採用標靶藥劑，有針對性地抑制癌細胞擴散，罹癌者不需移植新的臟器，仍能與癌共存，多活幾年。

最近柯批提到攝護腺癌，筆者有一位兄長廿七年前被診斷罹患此癌，醫師警告他若不切除病灶，可能只有五個月可以安排後事，但他決定不做手術，寧可採取藥劑抑制癌細胞擴散，即使不得已需要化療，他也不開刀，只用少量化療。由於他自己研究藥理，與醫師溝通清晰明白，直到廿六年後的一年前才辭世，死因與攝護腺癌毫無關係，是因腎臟衰竭死亡。那麼「國族認同的精神錯亂」癌是否也需要時間處理，能否期望在我們的社會切除病灶，立即達到療癒的效果呢？本月廿日，范世平先生的《自由開講》評論：從「一個國慶各自解讀」看台灣社會的分裂認同，不正是一種溫和的治療方式嗎？

半年前有朋友傳給我一個網站連結，要我連署反對促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會凍結救國團的財產，因我們就學時都參加過中國青年反共救國團的活動，可說是「喝過黨的奶水長大的」，食人一口豈不想還人一斗？但我去連結一看，卻是「中國青年救國團」的訴求，如今不「反共」了，我說：抱歉，既然不反共了，我怎能支持呢？那位朋友立即把我封鎖了！

六年前一位法國朋友來台補辦婚宴，他質疑：實在不懂有些台灣人為何要說你們是中國人呢？難道你們與中國人相同嗎？他的台灣妻子天真地問我：我們從小上學就被灌輸是中國人，我們到底有什麼不同？她的先生和我異口同聲說：當然不同！我們自己投票選出國會和總統，對岸卻只能讓別人替他們選出領導人，國會成員甚至是別人選出的領導指派的代表呢！你若是香港人，不會感到將被送中的恐怖嗎？這位台灣新娘才恍然大悟說：對齁！下次我就會告訴別人，我是台灣人了。

（作者為北社社員）

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