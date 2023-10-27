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自由廣場》國防超越黨派 顧崇廉羞死吳斯懷

2023/10/27 05:30

◎ 陳冠霖

國民黨立委吳斯懷近日在審議國造潛艦的預算時，除了偕同同黨立委馬文君提案凍結潛艦預算之外，更當著國防部長邱國正的面前，威脅要刪減全部國防預算。吳斯懷在軍中受到國家的栽培，領取的是國家給予的俸祿，這樣的作為不僅愧對國家的栽培，也令人懷疑其背後一再阻礙國防預算的意圖。

退將轉任立委在台灣並不是頭一遭，昔日扁政府執政的時候，前海軍司令顧崇廉就曾經擔任過親民黨的立委。那個時代縱然朝野之間對於軍購有著相當程度的觀點對立，但顧崇廉以自身長期在軍中服務的經驗，不分朝野黨團提供自身對於軍購的見解跟建議。而且在當年在野的國親兩黨多次阻擋軍購案的情形之下，顧崇廉基於重視軍隊袍澤執勤的安全，以及國家實質面臨中國的威脅，即便自身是不分區立委，必須要服從黨意，仍堅持反對刪除當時購買P-3C反潛機的預算並投下反對票。

顧崇廉事後強調，國防安全沒有藍綠之分，他不能對不起國軍。一年之後P-3C成為扁政府任內三項軍購案中唯一一項全數通過的案子，並且在二○一三年陸續加入國軍服役，不僅讓原本已經老朽化的S2T反潛機可以交棒退役，減低出勤時機組員的安全顧慮，也讓台灣得以擁有更強的反潛戰力，可以強化海洋對於台灣安全的屏障，而非反過來被中國用於封鎖台灣。顧將軍面對國防議題超脫黨派，善盡自身專業提供其他立委相關資訊，並且重視國軍與國家的態度，正是軍人轉任民代最好的範例。

比較顧崇廉跟吳斯懷，同樣身為退將轉任立委，顧崇廉重視國家安全跟國軍的權益，發揮自身的國防專業給予其他委員參考建議，寧可違逆黨意也要支持國防建設，在軍人跟立委兩項公職都能問心無愧。反觀吳斯懷不僅曾惡意扭曲烏克蘭抵抗侵略的義舉，將其醜化成義和團式的愛國主義，變相替中國恐嚇台灣。且在馬文君涉及洩密時不僅未予任何譴責，反而助紂為虐地與馬文君聯名凍結預算，濫用國家賦予他的立委職權。不但是不適任的立委，更毫無軍魂可言，應予最嚴厲譴責。

（作者是研究專員）

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