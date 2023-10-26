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自由廣場》一粒共諜屎 壞了一鍋華裔粥

2023/10/26 05:30

◎ 愚工

英國媒體廿二日披露，隨著西方國家對中國刺探情報的警惕日益加深，英國皇家海軍為防止中國間諜混入內部，不得不放棄將近一百年的傳統，開始禁止主要來自香港的華裔洗衣工登上軍艦服務，這是因為擔心北京拿這些工人在中國的親友，要脅他們刺探英艦機密。本月就有一名服務長達卅九年的中國洗衣工，因家人住在香港的緣故而被辭退。前英國第一海軍大臣、上將威斯特（First Sea Lord Admiral Lord West）表示，如果此事涉及安全，「英國海軍別無選擇」，儘管這些洗衣工曾與英國海軍並肩作戰、出生入死。

真是「匹夫無罪，華裔其罪」，不幸的是，根據維基百科的資料，從二○一五年二○二一年，美國破獲的十四件中國間諜案中，涉案的華裔高達廿一人，令國安單位不得不對華裔「另眼相看」。

事實顯示，隨著中國國力的增強，中國統御世界的野心隨之膨脹，習近平提出的中國夢更赤裸裸展現其病態式野心，而達成這項野心的期前置工作，就是威脅利誘華裔於所在國進行「無聲侵略」，這些華人也因深受中共「建政偉績」「報效祖國」的宣傳所影響，不以當「特務」為恥，反以為榮，或是抵不住「利誘」而最終身敗名裂、前程斷送。而他們所「報效」的「祖國」則極力否認，不願承擔任何責任，結果是整體華人形象受損。

以種族外貌族裔作為聘僱的依據全屬不得已，正如前英國海軍大臣威斯特說的，「如果此事涉及安全，英國海軍別無選擇」，但是孰令致之？乃因習近平統御世界的野心所致，真是一粒習近平屎，壞了一鍋華裔粥。

（作者從商）

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