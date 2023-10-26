自由廣場》緬懷永遠的人權工作者

▲ 左起：Klaus H. Walter（白衣者）、杜淑真（花衣者）、陳菊、德國分會1224小組召集人Uta（藍衣者）。（陳菊提供）

◎ 陳菊

謹以此文緬懷國際特赦組織德國分會永遠的人權工作者Klaus H. Walter（克勞斯‧華爾特）。

我與Klaus的緣分，始於監獄，那是一九七九年美麗島事件，我成為政治黑牢的受刑人，救援我的AI德國分會及一二二四小組，在我坐牢六年多的歲月，未曾有任何一天放棄我。

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因此在一九八七年出獄後，我前往德國會見救援我的小組，希望當面表達謝意。我永遠記得在萊茵河畔的不期而遇，聽見他們呼喊我的名字，這群素未謀面的「老友」，憑藉檔案及新聞報紙認出我，每憶及於此，心中總是激盪不已。

Klaus告訴我，援救我的這六年餘，他們聯絡、奔走相關單位、公開呼籲釋放良心犯，也寄了許多信件、衣物給我；卻因獄中監控，我不曾收到任何一樣。每寄出一次，他們都會列一份清單，六年，一萬多封信、滿滿的檔案，我看著長長的清單紅了眼眶，究竟是什麼樣的力量，讓這群遠在半個地球外、毫不相識的陌生人如此堅持？

一九八八年，在Klaus大力促成下，我以台灣人權工作者的身分出席德國世界人權宣言四十周年活動，與彼時德國總統見面，並與其他國家代表講述、交流台灣人權的困境與努力。

爾後，只要我到歐洲，都會與Klaus及救援小組成員見面，也會自費邀請他們來台參訪人權活動。

去年國家人權委員會出訪德國，我與Klaus約定見面，但他在前一天告知身體欠安不克赴約，孰知一別成永別。Klaus在這個月十七日離開人世，令我哀傷感嘆，數十年來的共同為人權奮鬥的老友又凋零一人。

對於AI以及Klaus，我從他們身上看見人性的光輝與愛，跨越種族及國界，更堅定我對人權的信仰與價值。

祈願Klaus能夠去到那個我們一生追求嚮往的美好天國，人人平等自由、沒有壓迫的理想國度。

我敬愛的老友，願你安息。

（作者是監察院長）

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