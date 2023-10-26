自由廣場》（李筱峰專欄）我想繼續與赤藍對話

藍營污衊民進黨政府「只搞對立，不想對話」，激發我發表〈與赤藍啟開對話〉一文（見本月十七日「李筱峰專欄」），結果赤藍陣營當然不可能與我對話，形成我在獨白。獨白也罷，對話也罷，今天我要繼續提出話題。

以下幾個問題想再與中共當局對話：

「你們始終怪罪台灣不與你們『統一』，卻不願意了解根本的癥結所在。我們雙方的根本問題，在於雙方的價值迥異，特別是民主與專制兩種制度無法融合。我曾說過，『予豈好獨哉？予不得已也！』，如果中國是一個民主、自由、人權、法治之國，我們何必辛苦獨立，以維護民主自由？你們若真不希望我們獨立，很簡單，快快民主化，而不是用軍機、飛彈威嚇！」

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「你們既然說要『和平統一』，卻又同時以武力威脅，還恐嚇『留島不留人』！世上有一種用武力促進『和平』統一的邏輯嗎？孟子說得好：『不嗜殺者能一之』又說『以力假仁者霸…，以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也。』以德服人的現代意義，也可以解釋為以自由人權來號召。我想請問，這十幾年來，你們用飛彈軍機戰艦威脅台灣，結果有多少台灣人因此感動而心向『中華祖國』？何不評估看看？」

「有一個話題大概是我們彼此最難溝通的，那就是當我們談到民主與專制的議題時，你們就說你們才是民主國家，反過來還會批評『美式民主』正在沒落，還說你們的『中式民主』最好。我很想知道你們的『美式民主』『中式民主』之說，是根據哪一本政治學的理論？按「民主政治」有一套放諸四海而皆準的原則，包括：一、政府的權力由人民同意而產生，所以透過自由和公正的選舉產生政府；二、權力分立（Separation of powers），不可集中，所以有三權分立的制度，要有制衡（Check and Balance）的機制；三、保障所有公民的人權（言論自由、出版自由、講學自由…）；四、法律和程序平等地適用於所有公民…。必須具備以上條件才能稱為民主國家。所以不論在美洲的美國、加拿大，在歐洲的英、法、德、瑞士…，在大洋洲的澳洲、紐西蘭，或是亞洲的日本、南韓、台灣….，儘管他們內部制度各有不同，總統制或內閣制也罷，他們都具備民主國家的條件。如果不具備這些普世原則的民主條件，硬要自稱『中式民主』，無異說『我們中國式的輪子是方的』一樣好笑！你們說你們才是最好的民主國家，我只要問一句，你們中國共產黨是多少得票率獲得執政權的？其他就不必多問了。」

我想和你們對話的議題還很多，但我知道你們並無意真心對話。因此，我希望我的話題，也可以請當年揚言「愛國必須反共」而今卻明言不再反共的藍營政客們代為回答。

（作者是台北教育大學名譽教授）

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