晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（李筱峰專欄）我想繼續與赤藍對話

2023/10/26 05:30

藍營污衊民進黨政府「只搞對立，不想對話」，激發我發表〈與赤藍啟開對話〉一文（見本月十七日「李筱峰專欄」），結果赤藍陣營當然不可能與我對話，形成我在獨白。獨白也罷，對話也罷，今天我要繼續提出話題。

以下幾個問題想再與中共當局對話：

「你們始終怪罪台灣不與你們『統一』，卻不願意了解根本的癥結所在。我們雙方的根本問題，在於雙方的價值迥異，特別是民主與專制兩種制度無法融合。我曾說過，『予豈好獨哉？予不得已也！』，如果中國是一個民主、自由、人權、法治之國，我們何必辛苦獨立，以維護民主自由？你們若真不希望我們獨立，很簡單，快快民主化，而不是用軍機、飛彈威嚇！」

「你們既然說要『和平統一』，卻又同時以武力威脅，還恐嚇『留島不留人』！世上有一種用武力促進『和平』統一的邏輯嗎？孟子說得好：『不嗜殺者能一之』又說『以力假仁者霸…，以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也。』以德服人的現代意義，也可以解釋為以自由人權來號召。我想請問，這十幾年來，你們用飛彈軍機戰艦威脅台灣，結果有多少台灣人因此感動而心向『中華祖國』？何不評估看看？」

「有一個話題大概是我們彼此最難溝通的，那就是當我們談到民主與專制的議題時，你們就說你們才是民主國家，反過來還會批評『美式民主』正在沒落，還說你們的『中式民主』最好。我很想知道你們的『美式民主』『中式民主』之說，是根據哪一本政治學的理論？按「民主政治」有一套放諸四海而皆準的原則，包括：一、政府的權力由人民同意而產生，所以透過自由和公正的選舉產生政府；二、權力分立（Separation of powers），不可集中，所以有三權分立的制度，要有制衡（Check and Balance）的機制；三、保障所有公民的人權（言論自由、出版自由、講學自由…）；四、法律和程序平等地適用於所有公民…。必須具備以上條件才能稱為民主國家。所以不論在美洲的美國、加拿大，在歐洲的英、法、德、瑞士…，在大洋洲的澳洲、紐西蘭，或是亞洲的日本、南韓、台灣….，儘管他們內部制度各有不同，總統制或內閣制也罷，他們都具備民主國家的條件。如果不具備這些普世原則的民主條件，硬要自稱『中式民主』，無異說『我們中國式的輪子是方的』一樣好笑！你們說你們才是最好的民主國家，我只要問一句，你們中國共產黨是多少得票率獲得執政權的？其他就不必多問了。」

我想和你們對話的議題還很多，但我知道你們並無意真心對話。因此，我希望我的話題，也可以請當年揚言「愛國必須反共」而今卻明言不再反共的藍營政客們代為回答。

（作者是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書