自由廣場》竹市遲發英文教材所曝露的問題

◎ 張惠博

媒體報導新竹市國小低年級英文教材開學快二個月還未發，讓家長氣到跳腳。甚且，新竹市政府教育處證實，低年級的英文教材，包括小一及小二的英文教材確實都還沒發放，已請廠商加快腳步印製，預計廿五日發放。關乎學生學習最重要的工具，如此輕忽，令人難以置信，更荒謬的是，新竹市政府的說詞一變再變，從要更換廠商、更換版本，到後來又說，本來不預計發放紙本教材，要用電子數位版…白白浪費了時間。顯然，和決策延誤脫不了關係。

其次，雖然原教育處長在七月底無預警離職，新任處長人選，在八月中也已發布，甚至，新處長未上任前，即以顧問身分，獲邀參加新竹市中小學校長會議。因此，不能把遲發教材僅歸咎於教育處長換人。箇中原因，新竹市政府應確實檢討，並公開說明。

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有地方政府服務經驗的人皆清楚，教育問題特別多，尤其，攸關教學的面向，更為家長所關心，也直接影響所有學子的學習成效。雖然地方自治已實施多年，國民教育是由縣市政府綜理其責，但是引領台灣教育的教育部，對於教材遲發的嚴重問題，也應明確匡正，才能贏得家長的信任，並可藉此表示，對於國民教育與教師的支持。

猶記得去年高虹安就職後第一天上班，即啟動向教育人士請益拜會行程，她希望能統整民眾關心的教育議題，儘速擬定政策與時程。此外，高也強調，關於雙語教育的落實與推展，降低師資負擔與教案準備及培育都是重點；也會擴大示範學校數量，進行雙語課程實驗教學及推廣，帶來質與量的改變。如今看來，連最基本的英文教材印製與發放，都無法配合教學的需求。所謂的落實雙語教學，極可能淪為空談。

（作者為彰化師範大學前校長）

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