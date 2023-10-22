自由廣場》推動優質宮廟文化

◎ 蘇天從

對宮廟的大小活動，警察總須特別關注，所謂「廟小妖風大、池淺王八多」，小廟假藉名目斂財騙色時有所聞，大廟信眾多、廟產豐，難免政治人物甚至黑道都視之如肥肉。

尤其神明誕辰之日，信眾虔誠的膜拜，香油滾進，全省各友廟的神祇都在陣頭的簇擁下到來了，乩童的角色就是神祇的代言人，那個廟靈？那個宮興？陣頭間要展氣魄就在這一刻，鯊魚劍、針刺球，隨著宮廟桌頭的吆喝聲、觀眾的掌聲，忘我著！不停的在身上砍劈，更要命的是眼睛的餘光，看到他宮廟的乩童，更血腥、更血流、更不要命的賣力穿頰破頭，看人家血流如注，輸人不輸陣的，怎可不皮開肉綻，到底是加米酒的符水有鎮痛的效果，還是自己的腎上腺素高亢的在作用？

請繼續往下閱讀...

陣頭小弟們經常一到廟埕、十字路口便佔據著渾身解數的表演著八家將、官將首、電音太子…，致後面排隊的陣頭不爽，或妨害車流招致批評打架於焉發生，沒得表演的只要拿著幾柱香、幾串鞭炮，儼然是代天巡狩的神明的化身，不可一世的睥睨著人潮，集體催眠著，騎著機車仿佛是關老爺子的赤兔馬，或是玄天上帝所踩的神龜、靈蛇，騎神獸當然是、鐵定是不用戴安全帽的，而且不用遵守凡間的交通規則，或噪音管制或廢棄物相關法規，橫衝直撞的呼朋引伴滿街呼嘯的儼然沒有政府，致使警察不得不嚴陣以待。

下週六板橋慈惠宮將展開一連串遶境活動，轄區分局召集28間宮廟陣頭代表開會連署《優質宮廟文化行動公約》，內容包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言；希望透過各方共識，減少脫序行為發生，降低周遭民怨，並維護廟會優質傳統文化。

警方立意甚好，但也請各宮廟陣頭遵守，共創優質文化，但徒法不足以自行，如果主辦單位慈惠宮能幫參與活動的陣頭辦理保險，所有陣頭交出參與者名冊，相信更能發揮自律的效果。

（作者從事公職，著有百官行述）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法