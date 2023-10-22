晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》推動優質宮廟文化

2023/10/22 05:30

◎ 蘇天從

對宮廟的大小活動，警察總須特別關注，所謂「廟小妖風大、池淺王八多」，小廟假藉名目斂財騙色時有所聞，大廟信眾多、廟產豐，難免政治人物甚至黑道都視之如肥肉。

尤其神明誕辰之日，信眾虔誠的膜拜，香油滾進，全省各友廟的神祇都在陣頭的簇擁下到來了，乩童的角色就是神祇的代言人，那個廟靈？那個宮興？陣頭間要展氣魄就在這一刻，鯊魚劍、針刺球，隨著宮廟桌頭的吆喝聲、觀眾的掌聲，忘我著！不停的在身上砍劈，更要命的是眼睛的餘光，看到他宮廟的乩童，更血腥、更血流、更不要命的賣力穿頰破頭，看人家血流如注，輸人不輸陣的，怎可不皮開肉綻，到底是加米酒的符水有鎮痛的效果，還是自己的腎上腺素高亢的在作用？

陣頭小弟們經常一到廟埕、十字路口便佔據著渾身解數的表演著八家將、官將首、電音太子…，致後面排隊的陣頭不爽，或妨害車流招致批評打架於焉發生，沒得表演的只要拿著幾柱香、幾串鞭炮，儼然是代天巡狩的神明的化身，不可一世的睥睨著人潮，集體催眠著，騎著機車仿佛是關老爺子的赤兔馬，或是玄天上帝所踩的神龜、靈蛇，騎神獸當然是、鐵定是不用戴安全帽的，而且不用遵守凡間的交通規則，或噪音管制或廢棄物相關法規，橫衝直撞的呼朋引伴滿街呼嘯的儼然沒有政府，致使警察不得不嚴陣以待。

下週六板橋慈惠宮將展開一連串遶境活動，轄區分局召集28間宮廟陣頭代表開會連署《優質宮廟文化行動公約》，內容包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言；希望透過各方共識，減少脫序行為發生，降低周遭民怨，並維護廟會優質傳統文化。

警方立意甚好，但也請各宮廟陣頭遵守，共創優質文化，但徒法不足以自行，如果主辦單位慈惠宮能幫參與活動的陣頭辦理保險，所有陣頭交出參與者名冊，相信更能發揮自律的效果。

（作者從事公職，著有百官行述）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書