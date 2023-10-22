自由廣場》開放護理師替代役須慎思

◎ 趙萃文

由於疫情後醫院護理人力荒嚴重，護理師公會近期提出九大訴求，包含「開放男護理師在院服替代役」，對此衛福部長薛瑞元表示相關議題會與役政署討論。亦有議員要求台北市兵役局應與市立聯合醫院評估醫院替代役可行性，並向中央提出申請。

鑑於中共虎視眈眈，明年元旦起94年次後出身的役男，役期由4個月恢復為1年，且軍事役及替代役一同適用。同時替代役條件大幅限縮，僅保留家庭、宗教因素替代役，取消專長替代役，除非有家庭、宗教因素的役男又具護理專長。

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全國護理師公會希望護理系畢業男生能直接服替代役，免除因服役中斷執業的情況，其理在此；惟筆者認為仍須再斟酌。

首先即使明年1月開始役期延長，亦僅延長為1年，事實上現在各單位都還有部分83年次1月1日之前出生的役男根據規定須服替代役1年，扣除高中、大學所修軍訓課實際役期僅剩11個月，是否需大費周章僅為部分護理師役男修法，值得斟酌。再者政府修法將替代役條件大幅限縮，就是希望役男原則上都須服軍事役，現在因護理師缺工而修法放寬，其他職業如醫生、藥師必會要求比照，徒添紛擾。至若男性護理師直接服替代役且留職留薪，先不論薪資的鉅額差距，若有役男反悔，服完替代役馬上離職，制度上亦無任何懲罰機制，故相關配套措施仍須從長計議。

若如護理師公會所言，役男服役11個月會造成執業中斷、技巧生疏，制度上似可仿照現行警大、警專的設立，由政府成立公費學校在學期間完全免費，每個月並有優厚的零用金，學生畢業後仿照警大警專僅須至成功嶺受訓15天即行分發，職業即完全不會中斷。若男護理師服務未滿規定年限，則須按比例賠償在學公費，亦須補服兵役役期，此可供政策參考。

以巴衝突，以色列已動員36萬男女後備役，新聞上亦常見以色列女兵奮戰英姿。誠如多位學者所言，既然照護缺口已被提升至「國安問題」，尤其少子化衝擊下，去（111）年役男人數僅約10萬人，若修法將同齡女性納入社會役，接受照護訓練成為輔助人力，不僅可額外挹注10萬照護人力，填補照護缺口，亦符合性別平等且可提升我國動員韌性。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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