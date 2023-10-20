自由廣場》日本電信開發AI反詐欺通報器

◎ 林書立

近年詐欺集團在日本鎖定獨居的退休銀髮族，認為這一波退休老人，在日本經濟最繁華年代累積許多積蓄，且因日本銀行的負利率制度，這批嬰兒潮的退休老人，把畢生所賺的錢都存在自宅家中。至於中高齡族，因日本經濟失落卅年，倒是沒有太多財富。

於是，二戰後出生的嬰兒潮，成為日本詐團鎖定的最大目標，許多獨居老人一旦接到「是我、是我」猜猜我是誰的詐欺電話，或是假檢警的詐欺來電時，往往因為自身遺世獨居的生活模式，缺乏對詐欺手法的警覺，從而相信詐團。其手法不外是你涉及洗錢，你的現金必須受監管，你的姪子、姪女遭遇緊急事故，急需你的金錢援助，老人們就這麼相信，任由假金融管制單位派人來假剪卡，收回信用卡或銀行卡，或由冒牌檢察官來收回銀髮族的現金儲簿，針對獨居老人而派員到府取款的詐欺手段，成為日本新型態詐欺主流之一。

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日本政府雖然採取各種對策，但詐欺手段卻演變得更精密複雜，案件數和損失金額仍處於高檔。

為了保護銀髮族，NTT東日本近期採用AI技術，結合以前的傳統電話答錄機，透過這台終端機，將市內電話的語音傳至雲端，在雲端利用AI分析通話內容後，判斷是否為詐騙電話。若AI判定是特殊形態欺詐，NTT東日本立刻通報事先已指定的被害人親友，立即發送警告電話、簡訊或電子郵件，以降低銀髮族被詐風險。

AI語音答錄機雖然還無法使用在手機上，但對於經常在家，容易成為歹徒目標的銀髮族，可以進行有效防護，值得我國廠商參採開發，以保護步入高齡化主會的台灣長輩們。

（作者是警察大學博士生）

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