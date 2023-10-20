晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日本電信開發AI反詐欺通報器

2023/10/20 05:30

◎ 林書立

近年詐欺集團在日本鎖定獨居的退休銀髮族，認為這一波退休老人，在日本經濟最繁華年代累積許多積蓄，且因日本銀行的負利率制度，這批嬰兒潮的退休老人，把畢生所賺的錢都存在自宅家中。至於中高齡族，因日本經濟失落卅年，倒是沒有太多財富。

於是，二戰後出生的嬰兒潮，成為日本詐團鎖定的最大目標，許多獨居老人一旦接到「是我、是我」猜猜我是誰的詐欺電話，或是假檢警的詐欺來電時，往往因為自身遺世獨居的生活模式，缺乏對詐欺手法的警覺，從而相信詐團。其手法不外是你涉及洗錢，你的現金必須受監管，你的姪子、姪女遭遇緊急事故，急需你的金錢援助，老人們就這麼相信，任由假金融管制單位派人來假剪卡，收回信用卡或銀行卡，或由冒牌檢察官來收回銀髮族的現金儲簿，針對獨居老人而派員到府取款的詐欺手段，成為日本新型態詐欺主流之一。

日本政府雖然採取各種對策，但詐欺手段卻演變得更精密複雜，案件數和損失金額仍處於高檔。

為了保護銀髮族，NTT東日本近期採用AI技術，結合以前的傳統電話答錄機，透過這台終端機，將市內電話的語音傳至雲端，在雲端利用AI分析通話內容後，判斷是否為詐騙電話。若AI判定是特殊形態欺詐，NTT東日本立刻通報事先已指定的被害人親友，立即發送警告電話、簡訊或電子郵件，以降低銀髮族被詐風險。

AI語音答錄機雖然還無法使用在手機上，但對於經常在家，容易成為歹徒目標的銀髮族，可以進行有效防護，值得我國廠商參採開發，以保護步入高齡化主會的台灣長輩們。

（作者是警察大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書