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自由廣場》李鴻源造謠傷害國家

2023/10/19 05:30

◎ 游森琳

前內政部長李鴻源日前指稱『口罩國家隊』廠商「賺取大額回扣、收取不當利益」，這是何等的嚴重指控，終致引發機械、工具機、不織布三大公會強烈譴責，李鴻源胡亂指控，自知事態嚴重，心虛地失蹤幾天後，才發文稱自己是「聽一位企業家好朋友說的」。

李鴻源好歹也在馬英九執政時期做過內政部長，怎麼會犯如此低級的錯誤？光憑「聽說的」黑影，就不求實不查證，隨意編織一篇胡說八道的故事，詆毀熱心努力的廠商與政府，事後才不甘不願的道歉，卻又補踹政府一腳『如朋友所說屬實，將資料交司法處理』、『疫苗、快篩、蛋等採購案，也能真相大白』！

李鴻源從政經歷的採購案應該有千百件，難道不知事有「輕、重、緩、急」光天災土石流、馬路上天坑迫在眉睫的危險事，必須當機立斷緊急搶救，還能等待漫長的招標程序嗎？武漢肺炎大軍壓境、人命關天的疫苗、快篩、藥品，若依標準採購法處理，台灣的疫情豈不如火燎原，災情一發不可收拾!台灣人民與政府韌性的合作，竟被國民黨們汙衊到一無是處！

選舉到了，李鴻源完全不負責任的製造、傳播假訊息，謠言被揭穿，他自己承認「我確實沒有仔細查核，用這種方式傳達訊息，有違的科學研究精神」。如此眛著良心黑政府、離間人民對政府的信任，這是什麼學者？哪有一絲科學研究精神？李鴻源如此傷害國家，於心何安？

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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