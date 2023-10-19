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自由廣場》馬英九這回不敢吭聲

2023/10/19 05:30

◎ 張國財

第五次來台的美國「人權基金會」創辦人哈佛森，公開致詞透露他二○一○年首度來台，受邀在一場會議中演講，但演講之前，馬英九政府派人請託他「切勿批評中國或中共」，他不以為然，立刻回飯店修改演講稿，加入更多對中國的評論。

正式演講五分鐘後，在座的馬英九即拂袖而去，會議結束後，政府派出的駕駛以另有任務為由，要哈佛森「自行搭計程車」；回到已進住的飯店，哈佛森又驚覺房間被清空、行李堆放在旁邊，「被退房」了！

哈佛森這麼嚴厲的指控，個性龜毛的馬前總統卻大為反常，居然沒吭聲，只由馬英九基金會執行長蕭旭岑代為出面反駁「哈佛森所言絕非事實」！

事實真相，只有一個。哈佛森與馬英九，誰講真話？誰在騙人？欲辨真偽不難，只要看看馬英九過去的「言」與「行」是否一致。

馬英九開口閉口「中華民國」，「國慶日」大典更信誓旦旦要「捍衛中華民國」還帶頭振臂高呼「中華民國萬歲」。但是觀其行，在他台北市長任內主辦的二○○一亞洲盃女子足球賽，以及二○○五亞洲花式滑冰賽，都嚴格禁止觀眾席的國人揮舞「中華民國」國旗！

二○○八總統任內，中國芝麻官陳雲林訪台時，台北街頭的「國旗」主動撤得清潔溜溜不說，揮舞「國旗」的國人甚至遭警方搶旗、折斷旗桿！卸任總統半年前，他在新加坡的「馬習會」，雙方以令人噴飯的「馬英九先生」與「習先生」互稱，自認「捍衛中華民國」不遺餘力的馬英九，在習近平面前卻是小心翼翼地不敢說溜嘴、始終吐不出「中華民國」四字！如此言行不一，前科累累的馬英九，所說的話，其誰能信？

利用消去法，加上哈佛森所說的，人、時、地、事、物一應俱全，顯然可信多了！

口是心非的偽君子，比真小人還可惡。看看馬英九，為了總統選票，「死了燒成灰也是台灣人」的鬼話都敢說得煞有介事；兩任總統去職後，跑到中國祭祖才敢放懷高喊「我是中國人」，這樣言不顧行、行不顧言的馬英九，不是笨，也不是壞，而是邪惡！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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