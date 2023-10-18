自由廣場》放下武器即失去和平

◎ 莊雄吉

以色列建國元老前總理梅爾夫人是在英國前首相柴契爾夫人之前最早被稱為鐵娘子的人。他曾經說過：「如果巴勒斯坦人放下武器，會有和平；如果以色列放下武器，不會再有以色列」。

歷史經驗也告訴亞洲，如果中國放下武器，亞洲會有和平；如果台灣放下武器，亞洲不再會有台灣。正值烏俄戰爭、以哈戰爭之際，回想以色列鐵娘子梅爾夫人一席話，臺灣怎能輕易談台灣與中國兩國和平呢？

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只要俄羅斯不侵略烏克蘭、哈瑪斯不襲擊以色列、中國不侵略台灣，世界怎麼會不和平？唯有侵略者、襲擊者、併吞者先放下武器，烏克蘭、以色列、臺灣等被侵襲者才能放下武器，因為歷史的殷鑑不遠。

中國國民黨至今還執迷不悟，明明是阿共的陰謀，於世界各處對台灣隨處文攻武嚇，甚至船艦戰機侵門踏戶逾越海峽中線，截至2023年9月底已臨機臨艦2700餘架次威嚇台灣海域，中國如此邪惡恐怖，如同哈瑪斯攻擊以色列，在世界各國佈建大外宣中國崛起，主張台灣是中國的一部分，揚言不放棄武力「統一」台灣，反對台灣是一個獨立國家，目的全在於併吞台灣，從而成為亞洲霸主，包藏禍心，世人皆知，唯獨中國國民黨不知天高地厚竟然蠱惑台灣人加盟邪惡中國，重啟虛假的和平協議。

中國對外宣稱兩岸可以和平共存，實際上，卻有恃無恐於沿海部署數千顆導彈瞄準臺灣，派遣戰艦戰機不時入侵台灣海域，暗地裡製造假訊息擾亂臺灣社會軍心，如同哈瑪斯假以巴和解協議，誤導以色列西線無戰事，卻冷血突襲以色列，錯愕不足於形容以色列悲情憤怒，這是猶太人二戰被希特勒種族滅絕後，再次被哈瑪斯恐怖集團慘絕人寰屠殺錄，有哈瑪斯激進組織的暴虐，中東不會和平，有中國習近平的暴虐政權，西藏、新疆、香港只能淪為下流公民，亞洲永無和平。

德國哲學家黑格爾200年前說：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓。」臺灣如何能寄望於習政權以和平對待臺灣？

（作者是台中市民）

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