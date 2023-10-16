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自由廣場》我們需要怎樣的總統？

2023/10/16 05:30

◎ 林正二

台灣人民思辯能力及對公共政策了解能力不足，才會讓治理能力與政績那麼差，擅於煽情的柯文哲民調仍不低。最重要的是，我們需要怎樣的總統？可從下列指標來衡量︰

一、國家領導人特質：此時此際，台灣內外交困，我們需有沈穩、理性、堅毅、勇敢與睿智等國家領導人特質的總統，帶領國人突破困境。我們不要暴衝、急躁、做事不周延的參選人。

二、兩岸外交與國防：這三項是總統要直接負責的國政，影響台灣前途甚鉅。我們需要熟稔兩岸關係，國際外交運作，能聯合國際力量提升國防戰力，有能力自製國防戰艦，但懂得兩岸溝通之道，可維護兩岸和平，不會激化兩岸關係，引發區域衝突的領導者。

三、美國的信用與支持：這幾年台灣沒激怒中國，台海未生波，在維持「台海現狀」的台美利益交集下，讓美國信任台灣，促成美國會制定《台灣旅行法》、《國防授權法》與《台灣保證法》，提昇了台美實質關係。我們需有能力持續維護與增強台美關係的國家領導人，以確保國家安全。

四、國政擘劃能力：台灣面對經濟轉型、投資不足、區域經濟參與困難及所得差距擴大、能源環保及高齡化與少子化衝擊等問題，需有財經、新能源、環保、教育與社福等國政擘劃能力與經驗者，帶領我們提振經濟，減少貧富與世代差距，提升教育與環境品質，建構長照、育幼與社會公宅等社福機制之領導人。我們不能擇選思慮不周密，無全方位視野擘劃、推動國政的人；更不能隨意選好玩、有趣、煽情，連市政治理都有問題，口無遮攔、一天到晚出問題的政治人物。

五、改革毅力：韓國瑜帶領的深藍保守勢力正在大力反撲，台灣未來需有強大改革毅力、能堅守進步價值的總統，帶領我們化解保守阻力，建構更厚實的文化與社會價值，讓台灣脫胎換骨，走向現代化。

上面所述的國家領導人五項條件，柯文哲沒有一樣及格！政績、組織能力與治理人才還差一大截。國民黨明知道柯的治理能力、領導力、政績與人格特質等總統必備的條件，都比侯差（差賴更多），為了藉由柯的力量，贏得總統大選，也不敢反駁他，只好被柯猛吃豆腐，大挖藍營選票，造成棄保效應。金溥聰知道柯的權謀，又不便明說，只好用美式初選將柯一軍，破解柯的謀略，以免百年大黨被柯蠶食鯨吞。

然而，為了防止欠缺獨立思考能力的泛藍支持者與年輕選民，被擅於見縫插針、煽動人民的柯文哲牽著鼻子走，造成棄保效應，衝擊賴清德，需設法維持藍白支持度勢均力敵，以確保總統大選勝利。

（作者為退休駐美外交人員）

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