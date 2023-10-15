自由廣場》不平等合作的「藍白合」

◎ 劉瑩

總統選舉登記在即，登記後候選人再搓圓仔湯是有刑責的，故而國民黨、民眾黨（簡稱國眾）這週終於展開了談判。但個人認為，國眾合先天就對國民黨不利，原因如下：

第一，期望值比較低：民眾黨一神獨大，國民黨卻是多灶神黨。民眾黨＝柯文哲黨，支持度定於一尊，國民黨卻不等於侯友宜黨或朱立倫、韓國瑜的一人黨；所以，任何柯缺席的國正眾副組合，柯粉小雞們都會興趣缺缺，但多數國民黨支持者還是會含淚支持柯正國副的組合。合併的加分效應並不平等下，國民黨就像用一張威力彩卷去換一張統一發票，期望值是大虧的。更何況民眾黨只有一個超級Ａ咖加一堆Ｂ咖，而目前Ｂ咖中最強的是新竹市長高虹安，不知這會不會讓國民黨想到就不寒而慄？

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第二，機會成本比較高：總統大選合併立委選舉，無論是國民黨史無前例的放棄參選總統或是民眾黨之神暫緩參選總統，多少會影響到立委選舉甚至兩年後的百里侯氣勢。然而，目前在區域立委方面，國眾席次是廿二比○，不分區是十三比五，也就是說，國民黨付出的機會成本可能是民眾黨的數倍。此種立委跟總統的連動效應，應該也是趙少康覺得單純比總統民調會吃虧，想要加入四十趴「政黨實力」的原因。

國眾合先天不利國民黨，真的幫柯坐上大位，選後跟柯的互動也充滿不可測的變因。個人雖不喜國民黨，但也不捨近年來國民黨人物營造的諸多喜感──國民黨可能還是努力把郭董找回來，營造黨內大團結氣氛，穩固老二地位維持住最後關頭吸引棄保的一線希望，比較實際吧？

（作者為醫師）

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