自由廣場》少子化招募困難/不適服役人員，國防部應積極輔導

◎ 陳宏煇

日前，國防部人次室次長劉沛智中將答覆立委蔡適應質詢時指出，現階段國軍招募率、留營率均達成目標，但去年有四千六百餘人，今年一至九月則有三千餘人申請不適服現役提前離營。

依據劉次長的解釋，國軍自去年開始至二○二九年編制數逐年增加到五萬多人，因為分母變大，導致編現比下降約百分之三，但對國軍整體人力影響不大。

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事實上，在軍校就讀或在社會工作都會有所謂的「不適應」情形發生，過去筆者在軍校一年級時，因為體能負荷大，加上軍中集中式管理與不自由，因此萌生退意，經過隊幹部和導師的輔導約談，並與家長會談後，收回了退學報告申請書，此後不但順利從軍校畢業，並且服滿二十年役期。

部隊猶如一個封閉型的社會，而服役的單位猶如一個小型的公司，裡面各種形式的人都有，因此社會上會發生事，軍中也多少會發生，像是詐騙、酒駕、吸毒、猜忌、打小報告等，而在軍中較為封閉且不自由的情況下，更讓許多人因此萌生退意。

筆者認為，七千六百餘人不適服現役離營，並不是個小數目字，國防部應予重視，畢竟在少子化的今日，要招募到人員志願從軍已經愈來愈困難。筆者建議，國防部應針對這類不適應人員加強輔導約談，如有必要則調離原單位，讓這類人員能夠重新適應，以減少人員未服役期滿便離退，導致部隊編現比不斷下降，影響國軍整體戰力。

（作者在大學擔任生輔人員）

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